Игра Halo Infinite получит бесплатный мультиплеер

Разработчики современных шутеров все чаще делают акцент на мультиплеерной составляющей, где важно количество игроков. Чем доступнее игра, тем больше пользователей она заинтересует, и, видимо, этому пути последуют и создатели Halo Infinite. Об этом сообщает gagadget.

На странице Xbox Series X торговой сети Smyths Toys появилось краткое описание шутера. Геймерам обещают легендарное возвращение Мастера Чифа, 120 FPS на консоли нового поколения и (барабанная дробь) "революционный бесплатный мультиплеер".

Возможно, при заполнении описания администрация сайта ошиблась, но тут объявился Klobrille. Инсайдер уже "сливал" информацию об играх Xbox Game Studios, в том числе предвидел анонс Fable. Klobrille подтвердил, что мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным, а также получит боевой пропуск и расширенные настройки кастомизации бойцов.

Подтверждение или опровержение утечки геймеры получат уже в августе, когда Microsoft раскроет официальные подробности о Halo Infinite. Сейчас вы можете оценить отрывок из одиночной кампании, который уже вызвал обсуждения в сообществе фанатов вселенной.





Как сообщало издание "Комментарии", Sekiro: Shadows Die Twice переживет очередные обновления.

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