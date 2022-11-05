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Скоротать прохладные осенние вечера вам поможет прохождение новой топовой игры, дата выхода которой назначена на осень этого года.

сегодня, 11:42
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Автор:

Анна Нестерова








Уже 9 ноября этого года компания Sony Interactive Entertainment намеревается презентовать продолжение легендарной игры God of War — серии, которая завоевала сердца миллионов геймеров по всему миру.

Названа самая ожидаемая игра осени 2022 (ВИДЕО)

Самая ожидаемая игра осени 2022

Новая игра "God of War: Ragnarök" станет девятой игрой в серии God of War и прямым сюжетным продолжением игры God of War, вышедшей в 2018 году. Игра будет доступна для консолей для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Серия этих популярных компьютерных игр в жанре экшн основана на древнегреческой и скандинавской мифологии. Главным героем всех игр серии является спартанский воин Кратос, бросивший вызов самим богам.

Сюжет новой части игры будет построен вокруг дальнейших приключений главных героев — Кратоса и его повзрослевшего сына Атрея в мире скандинавской мифологии. Действие игры разворачивается на территории древней Норвегии. Ожидается, что игра положит начало событиям Рагнарёка, которые приводит к гибели многих скандинавских богов и предполагаемому концу света.

Убийство Бальдра, сына Одина и брата Тора, запустило Фимбульвинтер — долгую зиму, предшествующую Рагнареку в скандинавской мифологии. Поэтому теперь вместо лодки Кратос с сыном передвигается на упряжке с волками.

Игра обещает новых персонажей, а так же возвращение уже известных личностей, таких как Мимир и гномы-кузнецы Брок и Синдри.

Также известно, что у пользователей будет доступ к уже знакомому и привычному арсеналу — топору Левиафане, клинку Хаоса и луку Атрея. Одной из новых механик в God of War Ragnarok станет система элементальных атак.

Основные игры серии разрабатываются студией Santa Monica Studio, которая является калифорнийским отделом компании Sony Interactive Entertainment.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США презентовали персонального робота, который реально будет помогать людям.






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