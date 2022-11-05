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Актуально В США презентовали персонального робота, который реально будет помогать людям (ВИДЕО)

Ожидается, что подобные технологии будут максимально востребованы и спрос на них будет с каждым годом только расти.

сегодня, 10:25
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Автор:

Анна Нестерова








На днях робототехническая компания  Labrador Systems, создающая вспомогательных роботов нового поколения для улучшения качества жизни миллионов людей, презентовала одну из последних своих разработок — персонального робота Retriever.

В США презентовали персонального робота, который реально будет помогать людям (ВИДЕО)

Персональный робот Retriever

Робот функционирует "как дополнительная пара рук, помогая людям перемещать небольшие грузы с места на место, а также доставлять им необходимые предметы в пределах легкой досягаемости. Он разработан, чтобы облегчить нагрузку на миллионы людей, страдающих серьезными хроническими заболеваниями сопровождающимися постоянной болью, имеющих травмы или другие проблемы со здоровьем, которые негативно влияют на качество их повседневную жизнь", отмечают разработчики.

Персональный робот Retriever от Labrador выполнен в форме стильной тележки на колесиках, которая оснащена несколькими лотками-полочками. Полностью автономный робот отлично ориентируется в пространстве благодаря камерам.

По задумке инженеров, он должен помогать людям переносить предметы первой необходимости в пределах досягаемости.

Тестовая группа отметила, что данный робот действительно стал для них незаменимым помощником, который облегчает жизнь если ваши движения ограничены по той или иной причине.

Роботы данная фирма продает в двух модификациях: первая модель — Caddie — имеет стандартную высоту 30 см, а вторая — Retriever — может "подрастать" и увеличиваться в высоту до 38 см. Стоит такой чудо-помощник 1500 долларов США.

Ранее, "Комментарии" сообщали о том,  что в Польше собираются пробурить самую глубокую в мире геотермальную скважину. Она будет использоваться для обогрева домов и выработки электроэнергии.





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