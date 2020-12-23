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Главная Новости IT игры Можно разогреть куриные крылышки: известная сеть ресторанов представила собственную игровую консоль
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Можно разогреть куриные крылышки: известная сеть ресторанов представила собственную игровую консоль

Неизвестно, будет ли KFConsole масовым продуктом или будет иметь ограниченный выпуск

сегодня, 16:37
Автор:

Павел Зинченко

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила мощную KFConsole. Об этом было объявлено в сообщении, опубликованном на сайте производителя устройства — Cooler Master.

Можно разогреть куриные крылышки: известная сеть ресторанов представила собственную игровую консоль

ФОТО: Toms Hardware

В основе KFConsole лежит модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK, штатная частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 5 ГГц. В анонсе будет использоваться графический процессор на основе архитектуры Turing, поскольку NVIDIA отказалась от разъема DVI в своей новой видеокарте Ampere. Для хранения данных были выбраны два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda общей емкостью 2 ТБ.

KFConsole поддерживает максимальную частоту обновления монитора 240 Гц и трассировку лучей. Она также поддерживает разрешение до 4K и работает с устройствами виртуальной реальности. В конструкции корпуса также предусмотрен специальный поддон, который позволит разогреть куриные крылышки теплом, выделяемым компонентами консоли.

Сколько будет стоить KFConsole и когда она будет доступна на данный момент неизвестно. В объявлении не уточняется, будет ли устройство массовым продуктом или ограниченным выпуском для маркетинговых целей.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая консоль записывает победные вопли геймеровPlayStation 4 делает скриншот каждый раз, когда геймер достигает успеха. PlayStation 5 переплюнула свою предшественницу и способна записывать короткий ролик, который заставит засмеяться или покраснеть любого игрока.

Как удалось узнать пользователям Reddit, во время получения трофея PS5 не только записывает видео, но и захватывает звук с микрофона.  Но для этого нужно сделать соответсвующую настройку. Первые владельцы консоли узнали о функции совершенно случайно, во время просмотра повторов своих побед над боссами в игре Demon’s Souls.


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Источник: https://newsdol.com/russia/kfc-releases-consoles-more-powerful-than-ps5-xbox-series-x-s-news/#:~:text=X%20%2F%20S%20%7C%20News-,KFC%20Releases%20Consoles%20%E2%80%93%20More%20Powerful%20Than%20PS5,Xbox%20Series%20X%20%2F%20S%20%7C%20News&text=The%20fast%2
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