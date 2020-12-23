Можно разогреть куриные крылышки: известная сеть ресторанов представила собственную игровую консоль

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила мощную KFConsole. Об этом было объявлено в сообщении, опубликованном на сайте производителя устройства — Cooler Master.

ФОТО: Toms Hardware

В основе KFConsole лежит модуль Intel NUC 9 Extreme с процессором Core i9-9980HK, штатная частота составляет 2,4 ГГц, а в режиме Turbo Boost достигает 5 ГГц. В анонсе будет использоваться графический процессор на основе архитектуры Turing, поскольку NVIDIA отказалась от разъема DVI в своей новой видеокарте Ampere. Для хранения данных были выбраны два твердотельных накопителя Seagate BarraCuda общей емкостью 2 ТБ.

KFConsole поддерживает максимальную частоту обновления монитора 240 Гц и трассировку лучей. Она также поддерживает разрешение до 4K и работает с устройствами виртуальной реальности. В конструкции корпуса также предусмотрен специальный поддон, который позволит разогреть куриные крылышки теплом, выделяемым компонентами консоли.

Сколько будет стоить KFConsole и когда она будет доступна на данный момент неизвестно. В объявлении не уточняется, будет ли устройство массовым продуктом или ограниченным выпуском для маркетинговых целей.

Как сообщало издание "Комментарии", игровая консоль записывает победные вопли геймеров. PlayStation 4 делает скриншот каждый раз, когда геймер достигает успеха. PlayStation 5 переплюнула свою предшественницу и способна записывать короткий ролик, который заставит засмеяться или покраснеть любого игрока.

Как удалось узнать пользователям Reddit, во время получения трофея PS5 не только записывает видео, но и захватывает звук с микрофона. Но для этого нужно сделать соответсвующую настройку. Первые владельцы консоли узнали о функции совершенно случайно, во время просмотра повторов своих побед над боссами в игре Demon’s Souls.



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