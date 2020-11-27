Игровая консоль записывает победные вопли геймеров

Игровая консоль PlayStation 4 делает скриншот каждый раз, когда геймер достигает успеха. PlayStation 5 переплюнула свою предшественницу и способна записывать короткий ролик, который заставит засмеяться или покраснеть любого игрока.

ФОТО: Game Tech

Как удалось узнать пользователям Reddit, во время получения трофея PS5 не только записывает видео, но и захватывает звук с микрофона. Но для этого нужно сделать соответсвующую настройку. Первые владельцы консоли узнали о функции совершенно случайно, во время просмотра повторов своих побед над боссами в игре Demon’s Souls.

"Впервые играю в Souls. Даже подумать не мог, что PS5 записывает звук с микрофона, когда получаешь трофей", — пишет helloiamjack.

Контроллер PlayStation 5 получил встроенный микрофон и динамик, которые располагаются на передней части устройства. Если геймер не желает, чтобы приставка подслушивала его во время игры, то микрофон можно заглушить, нажав на кнопку рядом с его изображением на самом контроллере. Если же хочется полностью отключить микрофон, необходимо зайти в настройки, выбрать "Звук", перейти во вкладку "Микрофон" и найти пункт "Статус микрофона при входе в систему".

Как сообщало издание "Комментарии", Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5.

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