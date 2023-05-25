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Новая игра от Google: нужно угадать изображение, которое создал искусственный интеллект

Компания Google создала игру, цель которой состоит в том, чтобы найти изображение, созданное искусственным интеллектом.

сегодня, 15:12
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Автор:

Slava Kot

Компания Google создала игру под названием Odd One Out. Главную задачу игры определить из четырех предложенных изображений то, которое было создано искусственным интеллектом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Новая игра от Google: нужно угадать изображение, которое создал искусственный интеллект

Игра Odd One Out. Скрин

Искусственный интеллект, создающий изображение, привлек внимание еще в 2018 году, когда на аукционе Christie's выставили картину под названием "Портрет Эдмона де Белами". Она была продана за 432 тыс. долларов, а ее особенность заключалась в том, что она создана с помощью искусственного интеллекта.


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В 2023 году на конкурсе Sony World Photography Awards в категории "Креатив" награду получило произведение "Pseudomnesia: The Electrician", которое создал фотограф Борис Эльдагсен с помощью генератора изображений DALL-E 2. Эти события вызвали широкий резонанс в художественном мире из-за того, что нельзя отличить работу ИИ и человека.

Разработчики из Google Кэролайн Баттет и Эммануэль Дургони создали игру, которая проверяет нашу способность обнаруживать созданный контент, созданный искусственным интеллектом. Чтобы попробовать свои силы в игре Odd One Out, следует перейти по ссылке и нажать на "запустить эксперимент". На экране появится четыре изображения, одно из которых является подделкой, то есть созданное искусственным интеллектом. На него следует щелкнуть, чтобы получить правильный ответ. Следует отметить, что каждый пользователь может ошибиться всего четыре раза во время игры.

Как уверяют разработчики, главная задача игры Odd One Out – это научить людей отличать реальные изображения от тех, которые создал искусственный интеллект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект поможет расшифровать самое древнее человеческое письмо.



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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-12050585/Can-guess-odd-one-Google-challenges-AI-imposters-hidden-atworks.html
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Обсуждения

Марта

сегодня, 14:39

Прикольно, у мене перший раз 61 бал, а другий вже було 120


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