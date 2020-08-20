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Главная Новости IT игры Много поваров - плохой бульон: почему переносится выпуск шутера Halo Infinity
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Много поваров - плохой бульон: почему переносится выпуск шутера Halo Infinity

Игровая консоль Xbox Series X лишилась главного стартового проекта, которым должна была стать Halo Infinity

сегодня, 00:04
Автор:

Павел Зинченко

Американская компания 343 Industries перенесла релиз игры Halo Infinite на 2021 год. Из-за этого игровая консоль Xbox Series X осталась без главного проекта для стартовой линейки. О таком решении было объявлено сразу после неудачной демонстрации проекта. Как выяснил журналист Thurrott, на перенос выхода игры повлияла и проблемная разработка. Об этом сообщает gagadget.

За создание Halo Infinity студия взялась еще в 2015 году, когда Microsoft уже начала проектировать новую Xbox и ее стартовую линейку игр. Создавать продукт для невышедшей приставки и так довольно проблематично, а 343 Industries ко всему взялась за разработку на новом собственном движке Slip Space.

Много поваров - плохой бульон: почему переносится выпуск шутера Halo Infinity

В результате возникшей нехватки рабочих рук команда начала приглашать к участию в проекте сторонние студии. Как сообщает анонимный источник, на аутсорс отдали значительную часть игры. Такой прием компания уже неоднократно использовала, но в результате разработчиков у Halo Infinite оказалось больше, чем следовало.

Такая ситуация повлекла за собой многочисленные разногласия и другие проблемы. В итоге креативный директор Infinite Тим Лонго ушел из компании в августе 2019 года. На его место пришла Мэри Олсен, которая вскоре также покинула пост в октябре того же года. Затем Microsoft захотела распилить Halo Infinite на несколько глав, но пока что компания отказалась от этой идеи.

Как сообщало издание "Комментарии", Halo Infinite получит бесплатный мультиплеер.


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