Мандалорец и Кратос: что известно о новых персонажах Fortnite

В пятом сезоне игры Fortnite геймеры встретят Мандалорца, но это не единственный культовый персонаж, которому посчастливится поучаствовать в королевской битве Epic Games.

ФОТО: Игрозор

Полноценного анонса пятого сезона Fortnite пока не прозвучало, но утечки говорят о появлении Кратоса в Fortnite. Началось все с публикации официального Twitter-аккаунта PlayStation, в котором игрокам сообщили о появлении нового героя.

В аудио сообщении от Fortnite, сообщается, что боец уничтожил пару богов собственными руками в порыве неистового гнева. Кроме того он сам является богом и отцом. Так что у Тора, пришедшего в Fortnite в четвертом сезоне, скоро будут большие проблемы.

Через некоторое время пользователи PlayStation заметили баннер с анонсом персонажа для Fortnite. На обложке изображен Кратос из перезапуска, но, вероятно, владельцы боевого пропуска смогут выбить и канонический облик. Скорее всего за Кратоса смогут поиграть только пользователи PlayStation, но пока неясно, придется ли покупать этого бойца отдельно.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи Google Stadia получат интересную функцию. Игроки Stadia могут делиться играми с другими членами своей семейной группы Google. Членам семьи не понадобится тарифный план Stadia Pro, чтобы играть в игры, на которые вы вышли по своей подписке. Однако, если вы отмените членство в Stadia Pro, они также потеряют доступ к этим играм. Если рейтинг содержания игры превышает уровень, одобренный для нее менеджером семейной группы, участники контролируемой группы не смогут играть в эту общую игру.

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