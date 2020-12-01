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Главная Новости IT игры Крепись, мужик: жена заставила геймера продать PS5, когда поняла, что это не очиститель воздуха
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Крепись, мужик: жена заставила геймера продать PS5, когда поняла, что это не очиститель воздуха

Подключенный к телевизору очиститель воздуха сразу вызвал подозрение у наблюдательной женщины

сегодня, 17:01
Автор:

Павел Зинченко

Теперь, когда PS5 официально выпущена, некоторые геймеры начинают понимать, что их жен не так-то легко обмануть. Мужчина из Тайваня рассказал о своей попытке купить подержанную PS5. По счастливому стечению обстоятельств, он нашел объявление о том, что PS5 будет срочно продана по очень низкой цене.

Крепись, мужик: жена заставила геймера продать PS5, когда поняла, что это не очиститель воздуха

Геймер был вынужден продать PlayStation 5

Он немедленно связался с продавцом, женщиной, которая, похоже, очень хотела продать консоль и, похоже, не особо интересовалась играми. Однако, как только этот мужчина встретился с продавцом, ситуация выяснилась.

С дамой был ее муж, который выглядел совершенно несчастным, продавая свою PS5. Покупатель спросил, почему они продают консоль, поинтересовавшись, возможно, они случайно заказали две. Вместо этого муж ответил, что его жена потребовала продать ее. Супругу не обманули его попытки замаскировать консоль под очиститель воздуха.

За несколько месяцев до выпуска PS5 в сети обменивались стратегиями о том, как попытаться установить игровую консоль в доме. Обсуждались невероятные способы, включая маскировку консоли под очиститель воздуха (из-за ее огромного размера) или WiFi-роутера. 

Как сообщало издание "Комментарии", Sony устранила серьезный дефект в PlayStation 5. Компания официально устранила проблему ряда загрузок, которая преследовала несколько устройств PS5 с момента выпуска консоли. Ситуация заключалась в том, что пользователи, затронутые этой проблемой, обнаружили, что консоль зависает в состоянии "В очереди на загрузку" или просто отображает сообщение об ошибке после установки игры или приложения для загрузки.


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Источник: https://www.therakyatpost.com/2020/11/30/sneaky-gamer-tried-convincing-wife-that-his-new-ps5-is-an-air-purifier-it-didnt-work/
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