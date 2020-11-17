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Главная Новости IT игры Исследователи рассказали о неожиданном влиянии видеоигр на людей
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Исследователи рассказали о неожиданном влиянии видеоигр на людей

Люди, которые играют в видеоигры, чувствуют себя счастливее остальных

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Видеоигры могут оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного сотрудниками Оксфордского университета, пишет CNN.

Исследователи рассказали о неожиданном влиянии видеоигр на людей

Для исследования использовались две видеоигры: "Скрещивание Животных: Новые Горизонты" от Nintendo и "Plants vs Zombies: Battle for Neighborville" от Electronic Arts.

Главным результатом исследование стало то, что игроки сообщали в конце игры, что чувствуют себя счастливее. В то же времени исследователи не смогли проследить связь между временем, потраченным на игру и уровнем счастья.

Он обнаружил, что время, потраченное на Игры был связан с сообщениями игроков о том, что они чувствуют себя счастливее.

Но исследование было ограничено этими двумя названиями, и исследователи явно не пришли к выводу, что увеличение игрового времени было тем, что заставляло участников испытывать лучшее психическое здоровье.

Кроме того, разработчики игр поделились некоторыми данными об игровых привычках фанатов этих видеоигр. Исследователи, в свою очередь, задавали вопросы, которые помогали больше узнать о самочувствии игроков.

Это был первый случай, когда разработчики рассекретили свои данные для исследования. Предыдущие исследования основывались сугубо на отчетах об игровом поведении, и их нельзя было назвать точными.

Исследователи предполагают, что во время игры люди чувствовали себя боле социализированными и общались с теми, у кого похожие интересы.

Напомним, поклонникам популярной видеоигры придется платить за предсмертный вздох.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/16/health/video-games-mental-health-study-wellness-scli-intl/index.html
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