Исследователи рассказали о неожиданном влиянии видеоигр на людей

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Татьяна Веремеева
Видеоигры могут оказывать положительное влияние на
психическое здоровье. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного
сотрудниками Оксфордского университета, пишет CNN.
Для исследования использовались две видеоигры: "Скрещивание
Животных: Новые Горизонты" от Nintendo и "Plants vs Zombies: Battle for
Neighborville" от Electronic Arts.
Главным результатом исследование стало то, что игроки
сообщали в конце игры, что чувствуют себя счастливее. В то же времени
исследователи не смогли проследить связь между временем, потраченным на игру и
уровнем счастья.
Он обнаружил, что время, потраченное на Игры был связан с
сообщениями игроков о том, что они чувствуют себя счастливее.
Но исследование было ограничено этими двумя названиями, и
исследователи явно не пришли к выводу, что увеличение игрового времени было
тем, что заставляло участников испытывать лучшее психическое здоровье.
Кроме того, разработчики игр поделились некоторыми
данными об игровых привычках фанатов этих видеоигр. Исследователи, в свою
очередь, задавали вопросы, которые помогали больше узнать о самочувствии
игроков.
Это был первый случай, когда разработчики рассекретили
свои данные для исследования. Предыдущие исследования основывались сугубо на
отчетах об игровом поведении, и их нельзя было назвать точными.
Исследователи предполагают, что во время игры люди
чувствовали себя боле социализированными и общались с теми, у кого похожие
интересы.
Напомним, поклонникам популярной видеоигры придется
платить за предсмертный вздох.
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