Игры на телефоне, которые помогут убить время

В суматохе настоящего так и хочется отвлечься и расслабиться, на некоторое время оказаться в мире игр. С эволюцией смартфонов мобильных развлечений стало все больше, именно поэтому большинство людей в любой момент может насладиться виртуальной реальностью, сидя в очереди или ожидая автобус.



Все люди разные, поэтому существует множество жанров развлечений на каждый вкус. Для представителей каждого жанра, вашему вниманию список игр, которые помогут преодолеть безделье.

Smash Hit

Рассчитайте траекторию и время полета шара, чтобы справиться с различными препятствиями, собирайте разнообразные бонусы и усилители, которые помогут двигаться дальше. Процесс сопровождается графикой и музыкой, которые только добавляют красок к игровому процессу.

Doodle Jump

Настоящая классика для любителей аркад, которая никогда не выйдет из моды. Двигайтесь вверх, прыгая по доскам и избавляйтесь от монстров выстрелами. Минималистичная графика и дизайн делают игру наоборот интереснее и уникальной.

Clash of clans

Постройте собственную базу, спланируйте стратегию обороны и атаки. Вступайте в кланы и играйте с друзьями. Участвуйте в войнах или просто тесните других. Все это и многое другое ждет вас в аркадной стратегии Clash of clans.

SimCity BuildIt

Для тех, кто любит приключения или с детства мечтал стать строителем — это лучший вариант. Постройте город своей мечты и сделайте счастливыми множество виртуальных жителей.

Subway Surfers

С этой игрой знаком почти каждый, но несмотря на ее возраст, бродилка остается в топе на всех платформах. Суть очень проста: надо прыгать по вагонам, преодолевая препятствия, и собирать как можно больше монет.

Minion Rush

Для фанатов забавных миньонов эта игра подойдет в самый раз. Много локаций, бананов, прыжков, препятствий и вообще полная анархия затягивают надолго и дарят множество эмоций.

Need for speed

Легендарная компьютерная игра теперь доступна на смартфоне. Множество авто и локаций, куча форматов гонки и соревнований. Игра создана для настоящих ценителей скорости и адреналина.

Hill Climb Racing

Еще одна очень известная игра, выполненная в стиле минимализма. Вас ждет спокойная езда по различным местностям на разных транспортных средствах. Зарабатывайте монетки во время заездов и открывайте новые возможности, но не дайте водителю удариться головой или оставить авто без горючего.

Ледяное сердце. Звездопад

Для любимцев мультфильма от Disney. Вас ждет более 1 тыс. головоломок и все любимые персонажи. Нужно лишь передвигать кристаллы и подбирать их по цвету. Не забывайте о приятных бонусах, которые сделают уровень значительно легче.

Сражение умов

Интеллектуальная викторина, которая поможет определить самого умного. Около 25 тыс вопросов и возможность соревноваться с друзьями и случайными игроками.

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