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Главная Новости IT игры Игровой облачный сервис Microsoft оккупирует смартфоны Apple
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Игровой облачный сервис Microsoft оккупирует смартфоны Apple

Microsoft уверена, что новая версия для веб-браузера обойдет ограничения Apple App Store

сегодня, 10:44
Автор:

Павел Зинченко

Весной 2021 года Microsoft представит свой облачный сервис потоковой передачи игр на ПК Apple с iOS и Windows. Ранее известный как xCloud, до сих пор он был доступен только на консолях Xbox и смартфонах Android.

Игровой облачный сервис Microsoft оккупирует смартфоны Apple

ФОТО: Tech Advisor

Microsoft пыталась запустить сервис и на iPhone, но Apple заблокировала этот шаг, что вызвало публичный скандал между двумя технологическими гигантами. Теперь Microsoft заявляет, что новая версия для веб-браузера обойдет ограничения Apple App Store.

Сервис потоковой передачи игр теперь является частью плана подписки Microsoft Xbox Game Pass Ultimate, который дает игрокам доступ к более чем 100 играм за 10,99 фунтов стерлингов в месяц. На ПК потоковая передача через браузер будет доступна вместе с версией, в которой используется приложение Windows Xbox.

Но в отношении iOS Apple сказала Microsoft, что ей придется отправлять каждую игру в App Store индивидуально, а не иметь широкий выбор в одном приложении. Microsoft считала, что это невозможно, и ранее намекнула, что найдет другой способ перенести эту услугу на iPhone и iPad. 

Обходной путь — вообще не использовать App Store, разрешив людям получать доступ к сервису через веб-браузер, как и любой другой веб-сайт. Тот же подход был принят в потоковом сервисе GeForce Now, который недавно анонсировал собственный веб-браузер для iOS. И это имеет непосредственный эффект возвращения Fortnite на iPhone через облачную потоковую передачу, несмотря на то, что Apple запретила игру в App Store из-за спора из-за комиссии за платежи. Предстоящий сервис Amazon, Luna, также использует те же обходные пути.

Переход на другие платформы является частью стремления Microsoft к услугам по подписке, независимо от того, есть ли у клиента консоль Xbox или нет. По оценкам компании, весенние изменения означают, что к ее облачному игровому сервису будет доступен дополнительный миллиард устройств.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-55249358
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