Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин

Microsoft сообщила, что хакеры, поддерживаемые Россией и Северной Кореей, нацелились на фармацевтические компании, участвующие в разработке вакцины против COVID-19.

Хакеры атаковали фармацевтические компании

Технологический гигант сообщил в пятницу, что кибератаки были направлены на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее. Но хотя Microsoft заблокировала "большинство" атак, некоторые из них были успешными. Microsoft заявила, что уведомила пострадавшие компании, но отказалась назвать их.

"Мы считаем эти атаки бессовестными и они должны быть осуждены всем цивилизованным обществом", — сказал Том Берт, руководитель службы безопасности и доверия клиентов Microsoft, в своем блоге.

Технологический гигант обвинил в атаках три группы хакеров. Российская группа, которую Microsoft называет Strontium, но более известная как APT28 или Fancy Bear, использовала атаки по распылению паролей для своих жертв, которые часто включают переработанные или повторно используемые пароли. Fancy Bear, возможно, наиболее известна своей дезинформацией и хакерскими операциями в преддверии президентских выборов в США 2016 года, но группу также обвиняют в ряде других громких атак на СМИ и бизнес.



Две другие группы поддерживаются северокорейским режимом. Одну из них Microsoft называет Zinc, но она более известна как Lazarus Group, которая использовала целевые фишинговые электронные письма, замаскированные под вербовщиков, для кражи паролей у своих жертв. Lazarus обвиняли во взломе Sony в 2016 году и атаке вымогателя WannaCry в 2017 году, а также в других атаках, основанных на вредоносном ПО.

Как сообщало издание "Комментарии", власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы.



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