kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

15955.63

ETH/USD

447.56

LTC/USD

62.27

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT технологии Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин
commentss НОВОСТИ Все новости

Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин

Целью хакеров стали фармацевтические компании, которые разрабатывают вакцину против COVID-19

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Microsoft сообщила, что хакеры, поддерживаемые Россией и Северной Кореей, нацелились на фармацевтические компании, участвующие в разработке вакцины против COVID-19.

Microsoft сообщила о кибератаках на разработчиков вакцин

Хакеры атаковали фармацевтические компании

Технологический гигант сообщил в пятницу, что кибератаки были направлены на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее. Но хотя Microsoft заблокировала "большинство" атак, некоторые из них были успешными. Microsoft заявила, что уведомила пострадавшие компании, но отказалась назвать их.

"Мы считаем эти атаки бессовестными и они должны быть осуждены всем цивилизованным обществом", — сказал Том Берт, руководитель службы безопасности и доверия клиентов Microsoft, в своем блоге.

Технологический гигант обвинил в атаках три группы хакеров. Российская группа, которую Microsoft называет Strontium, но более известная как APT28 или Fancy Bear, использовала атаки по распылению паролей для своих жертв, которые часто включают переработанные или повторно используемые пароли. Fancy Bear, возможно, наиболее известна своей дезинформацией и хакерскими операциями в преддверии президентских выборов в США 2016 года, но группу также обвиняют в ряде других громких атак на СМИ и бизнес.

Две другие группы поддерживаются северокорейским режимом. Одну из них Microsoft называет Zinc, но она более известна как Lazarus Group, которая использовала целевые фишинговые электронные письма, замаскированные под вербовщиков, для кражи паролей у своих жертв. Lazarus обвиняли во взломе Sony в 2016 году и атаке вымогателя WannaCry в 2017 году, а также в других атаках, основанных на вредоносном ПО.

Как сообщало издание "Комментарии", власти США предупреждают о неминуемой кибератаке на больницы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://techcrunch.com/2020/11/13/microsoft-russia-north-korea-hackers-coronavirus-vaccine/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ