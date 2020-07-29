Игра Valorant получит персонажа, который будет раздражать геймеров

Riot поторопились, и анонсировали нового героя для Valorant раньше времени. Разработчики заметили "утечку" и удалили публикацию, но пользователь Twitter с ником floxay (via PC Gamer) успел сохранить описание умений и видео с демонстрацией. Об этом сообщает издание gagadget.

Киллджой полагается не только на оружие, но и дронов с различными эффектами. Одни боты наносят урон, а другие умеют замораживать игроков, что может понравиться далеко не всем.





Alarmbot — набрасывается на появившегося в радиусе действия противника и взрывается при контакте с ним. Взрыва недостаточно, чтобы убить врага сразу, но хватит, чтобы игрок смог добить противника одним дополнительным выстрелом в тело с пистолета.

Turret — турель, которая атакует противников в радиусе действия на 180 градусов. Служит не столько для атаки, сколько для удержания территории.

Nanoswarm — граната, которая становится невидимой после приземления. Срабатывая, выпускает рой нанороботов, наносящих урон в радиусе действия.

Lockdown — ультимативная способность. Киллджой устанавливает дрона, который задерживает противников в радиусе действия на восемь секунд. Как только эффект пропадает, некоторое время противники движутся медленно.

Киллджой появится в игре с началом второго акта, дата релиза которого пока неизвестна. Все же ждать осталось недолго, учитывая, что боевой пропуск первого сезона действует до 4 августа.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony подготовила две бесплатных игры для PlayStation 4.

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