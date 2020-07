Sony подготовила две бесплатных игры для PlayStation 4

Компания Sony анонсировала новые игры, которые бесплатно получат подписчики PlayStation Plus в августе. Об этом сообщает gagadget.

Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered — это обновленная и улучшенная версия одиночной кампании Modern Warfare 2. Разработчики не стали переписывать сюжет или заново ставить кат-сцены, а улучшили графику, освещение и звук. Критики и геймеры сошлись во мнении, что игра выглядит лучше, но отсутствие мультиплеера не позволяет поставить высший балл.

Игра уже доступна подписчикам PlayStation Plus для бесплатного скачивания и останется такой до 31 августа.

В свою очередь Fall Guys: Ultimate Knockout предлагает просто повеселиться в мультиплеере на 60 игроков. Стрелять ни в кого не придется, а только соревноваться с другими геймерами в безумных испытаниях, вроде бега через препятствия, футбола с огромным мячом или забега по разрушающейся дороге.

Игра станет бесплатной на PlayStation 4 уже 4 августа и останется такой до 31 августа. Ко всему с 8 августа 12:00 по 9 августа 00:00 мультиплеер на PlayStation 4 станет бесплатным для всех игроков.

Как сообщало издание "Комментарии", The Last of Us Part 2 получила первые оценки критиков.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!