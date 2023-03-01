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Hogwarts Legacy за две недели заработала больше, чем фильмы о Гарри Поттере

Игра Hogwarts Legacy смогла заработать более трети из саги о Гарри Поттере "Узник Азкабана".

сегодня, 17:07
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Автор:

Slava Kot

Ролевая игра на основе книг о мире магии Hogwarts Legacy за первые две недели заработала 850 млн долларов. Таким образом игра смогла заработать более трети саги о Гарри Поттере, а также обойти все фильмы из серии "Фантастические звери". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Variety.

Hogwarts Legacy за две недели заработала больше, чем фильмы о Гарри Поттере

Компьютерная игра Hogwarts Legacy. Фото из открытых источников

Компания Warner Bros., которой принадлежат права на "Гарри Поттера", создала компьютерную игру Hogwarts Legacy на основе мира о юном волшебнике. Игра сразу стала хитом и побила рекорды на разных платформах. В частности, на Twitch было 1,28 миллиона одновременных зрителей на момент запуска, что является рекордным показателем для одиночных игр. Другим рекордом стало то, что через две недели игроки суммарно провели в Hogwarts Legacy более 280 млн часов.


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Эти цифры подкрепляются и финансовыми достижениями, ведь за 14 дней с момента выхода Hogwarts Legacy заработала 850 млн долларов. Это больше, чем все части серии "Фантастические звери", где первая часть собрала 814 млн долларов, вторая — 655, а третья — 407. Также Hogwarts Legacy обогнала третью часть саги о Гарри Поттере фильм "Узник Азкабана", который в прокате собрал 796 млн долларов.

Hogwarts Legacy за две недели заработала больше, чем фильмы о Гарри Поттере - фото 2

Вероятно игра продолжит получать доходы и в будущем перегоню доходы от фильмов. Самым кассовым фильмом о мире магии создан Джоан Роулинг является последняя часть "Гарри Поттер и Смертельные Реликвии: Часть вторая", собравшая 1,32 млрд долларов в прокате.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Google потерял 100 миллиардов долларов из-за ошибки искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали о создателе ChatGPT, предупреждающем об опасности искусственного интеллекта.



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Источник: https://variety.com/2023/gaming/news/hogwarts-legacy-sales-850-million-1235533614/
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