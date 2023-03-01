Hogwarts Legacy за две недели заработала больше, чем фильмы о Гарри Поттере

Ролевая игра на основе книг о мире магии Hogwarts Legacy за первые две недели заработала 850 млн долларов. Таким образом игра смогла заработать более трети саги о Гарри Поттере, а также обойти все фильмы из серии "Фантастические звери". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Variety.

Компьютерная игра Hogwarts Legacy. Фото из открытых источников

Компания Warner Bros., которой принадлежат права на "Гарри Поттера", создала компьютерную игру Hogwarts Legacy на основе мира о юном волшебнике. Игра сразу стала хитом и побила рекорды на разных платформах. В частности, на Twitch было 1,28 миллиона одновременных зрителей на момент запуска, что является рекордным показателем для одиночных игр. Другим рекордом стало то, что через две недели игроки суммарно провели в Hogwarts Legacy более 280 млн часов.

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Эти цифры подкрепляются и финансовыми достижениями, ведь за 14 дней с момента выхода Hogwarts Legacy заработала 850 млн долларов. Это больше, чем все части серии "Фантастические звери", где первая часть собрала 814 млн долларов, вторая — 655, а третья — 407. Также Hogwarts Legacy обогнала третью часть саги о Гарри Поттере фильм "Узник Азкабана", который в прокате собрал 796 млн долларов.





Вероятно игра продолжит получать доходы и в будущем перегоню доходы от фильмов. Самым кассовым фильмом о мире магии создан Джоан Роулинг является последняя часть "Гарри Поттер и Смертельные Реликвии: Часть вторая", собравшая 1,32 млрд долларов в прокате.

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