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Геймеры смогут оценить Syberia: The World Before с помощью демо-версии

Разработчики выпустили демо-версию игры Syberia: The World Before, чтобы геймеры не скучали

сегодня, 18:26
Автор:

Павел Зинченко

После анонса в 2019 году игра Syberia: The World Before исчезла с поля зрения. Следует уточнить, что игру не закрыли, а чтобы подбодрить фанатов, Microids выпустила демо-версию проекта в Steam. Об этом сообщает издание gagadget.

Геймеры смогут оценить Syberia: The World Before с помощью демо-версии

Syberia: The World Before получила демо-версию

Основна миссия Syberia: The World Before — Prologue познакомить игроков с главными действующими лицами. Художник Бенуа Сокаль поставил на главные роли двух персонажей. В 1937 году протагонисткой становится 17-летняя Дане Роуз, которая повстречалась (в плохом смысле этого слова) с организацией "Коричневые тени". В отрезке 2004 года поиграть дадут за Кейт Уолкер, которая выбирается из заточения, попутно разбираясь в себе.

По словам тех, кто уже успел поиграть, демо-версия проходится за час, и имеет множество технических проблем. Зато геймеры положительно оценили историю и визуальный стиль, ради которых и стоит испытать пролог Syberia: The World Before.

Релиз полной версии Syberia: The World Before назначен на 2021 год. Разработчики обещают головоломки в духе "Сибири" и захватывающий сюжет с увлекательными диалогами. Также игра будет иметь музыку от Инона Зура, композитора Syberia 3, Fallout, Dragon Age и Prince of Persia.

Как сообщало издание "Комментарии", Mortal Combat 11 получит новых бойцов.


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