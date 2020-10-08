Долгожданная дуєль Терминатора и Рэмбо состоится: Mortal Kombat 11 получит новых бойцов

Компании NetherRealm Studios и Warner Bros. показали обновленный контент для игры Mortal Kombat 11. Он включает новых бойцов. Об этом сообщает gagadget.

В Mortal Kombat 11 появится Рэмбо

В Kombat Pack 2 на арене смертельной битвы сойдутся Рейн, Милина и Рэмбо. В Mortal Kombat 11 разработчики доработали "дождливого бойца", вручив тому в качестве главного оружия индийский кинжал катар. Кроме того боец способен открывать разлом в ранее невиданное водное измерение. Милина претерпела определенные изменения внешности, но ее знаменитые зубы остались на месте. В качестве оружия героиня использует всем знакомые сайи.

Рэмбо же был воссоздан по канону фильма "Первая кровь", а озвучил его сам Сильвестр Сталлоне. Теперь у детей 80-х есть реальная возможность провести турнир века и проверить кто сильнее — Терминатор или Рэмбо.

Не обошлось и без очередного переиздания Mortal Kombat 11. На этот раз NetherRealm готовит Ultimate-версию игры за 60 долларов, которая включает: Mortal Kombat 11; сюжетное DLC Aftermath; Kombat Pack 1; Kombat Pack 2.





Mortal Kombat 11 появится на игровых консолях нового поколения. Владельцы копии для PS4 и XONE получат бесплатный апгрейд к соответствующим некстген-версиям. Кроссплей уже заявлен, как и 4К с динамическим разрешением и быстрыми загрузками.

Как сообщало издание "Комментарии", модеры начали самостоятельную разработку ремейка популярной игры.



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