Инициатива перехвачена: модеры начали самостоятельную разработку ремейка популярной игры

После провального выхода игры Warcraft 3: Reforged мододелы не стали дожидаться ремастер второй части от компании Blizzard и начали работу над ним самостоятельно. Об этом сообщает gagadget.

Группа мододелов из Hive Workshop взялись за создание обновленной Warcraft 2: Tides of Darkness с аддоном Beyond the Dark Portal на движке "перекованной" Warcraft 3. Разработчики намереваются обновить юнитов, здания, систему снегопада с погодными условиями, и даже брызги крови. А если говорить о геймплейной части, то изменения коснутся экономики, способностей солдат и технологий.

Сюжет менять никто не будет, разработчики обещают следовать канону оригинала, а также книгам по вселенной. Так как некоторые события расходятся, авторы будут пытаться построить линейный и "презентабельный" сюжет, посвященный Второй войне.

В число игровых персонажей попали Андуин Лотар, Туралион, Каргат Острорук и Гром Адский Крик. Желающие и вдохновленные уже могут забежать на Hive Workshop и сыграть в четыре миссии из кампании орков. Дата релиза финальной версии пока неизвестна.

