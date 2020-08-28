Компания Blizzard назвала дату релиза World of Warcraft: Shadowlands

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Павел Зинченко
Компания Blizzard таки рассказала о главной тайне дополнения Shadowlands для игры World of Warcraft, а именно — о дате релиза. На прошедшем мероприятии Gamescom Opening Night Live компания представила трейлер с анонсом даты выхода и короткометражку по вселенной. Об этом сообщает gagadget.
Дополнение World of Warcraft: Shadowlands выйдет 27 октября. Оно уже доступно для предзаказа на официальном сайте Blizzard, а базовое издание стартует по цене от 630 гривен.
"За разломом в небе Азерота располагается мир бесконечных посмертий, который известен как Темные Земли. Туда отправляются души смертных, чтобы свести счеты с прошлым и обрести новое предназначение… или оказаться обреченными на вечные страдания", — говорится в описании трейлера.
Вместе с анонсом даты релиза появилась и короткометражка "Миры иные: Бастион". Сюжет рассказывает о доблестном рыцаре ордена Серебряной Длани Утере Светоносном, который погиб в сражении и так и не сумел исполнить свой долг. Герой и очутился в загробном мире Бастион, где и начался его новый путь к перерождению.
Как сообщало издание "Комментарии", Blizzard пошла на серьезные уступки геймерам.
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