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Главная Новости IT игры Геймеры сломали Steam: ранний доступ Baldur’s Gate 3 превзошел все ожидания
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Геймеры сломали Steam: ранний доступ Baldur’s Gate 3 превзошел все ожидания

Количество положительных отзывов об игре составило 85 % несмотря на большое количество багов

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Долгожданная игра Baldur’s Gate 3 наконец получила ранний доступ в Steam. Хоть это и небольшая часть игры, этого хватило для захвата чартов Steam и Twitch. Об этом сообщает издание gagadget.

Геймеры сломали Steam: ранний доступ Baldur’s Gate 3 превзошел все ожидания

Baldur’s Gate 3 появилась на Steam

Геймеры приняли новый релиз Larian Studios довольно тепло. За первые сутки игра собрала около 73 тысячи игроков, а на данный момент в Baldur’s Gate 3 продолжают играть более 43 тысячи пользователей Steam. На Twitch посмотреть на геймплей собралось более 194 тысячи пользователей.

Проект также обошел по продажам такие игры, как Among Us и Cyberpunk 2077, заняв первое место в мировом рейтинге. В первые минуты с начала продаж Steam и вовсе не выдержал перегрузки и сломался. Геймеры сообщали о проблемах с платежами и загрузками.

Larian и сами не ожидали такой реакции. Как написал глава студии Свен Винке, команда намеревалась выпустить часть игры для "маленького сообщества", чтобы вместе с ними дорабатывать проект. Также несмотря на обилие багов, количество положительных отзывов об игре набрало составило 85 % от общего количества. Разработчики уже в курсе проблем и работают над их исправлением.

На даный момент Baldur’s Gate 3 можно приобрести в магазине Steam и GOG за 31 доллар. Цена не будет расти после релиза финальной версии, поэтому нет необходимости спешить с покупкой. Стоит также напомнить, что Larian планируют дорабатывать игру еще год.


Как сообщало издание "Комментарии", модеры начали самостоятельную разработку ремейка популярной игры.


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