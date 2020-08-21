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Геймеры получат бесплатно два необычных шутера

Игры Enter the Gungeon и God’s Trigger отличаются весьма странным сюжетом

сегодня, 18:48
Автор:

Павел Зинченко

Epic Games Store инициировала новую бесплатную раздачу игр. Что интересно, она оказалась тематической. Об этом сообщает издание gagadget.

Геймерам подарят игры Enter the Gungeon и God’s Trigger, в которых им придется начинять свинцом своих врагов и при этом самим уворачиваться от пуль.

Геймеры получат бесплатно два необычных шутера

Enter the Gungeon — "рогалик". В этой игре все наоборот - не оружие стреляет пулями, а пули стреляют оружием. По сюжету, группа приключенцев отправляется в Оружелье (Gungeon)Там они должны найти артефакт, который может уничтожить прошлое. Персонажам нужно будет много стрелять.

Одна из особенностей Enter the Gungeon — разнообразное оружие. Фантазия разработчиков не знает границ. Пушки встречаются в сундуках, а после смерти игрок теряет все. 


God’s Trigger — шутер с видом сверху. В нем рассказывается об истории ангела Гарри и демоницы Иды, которые решили уничтожить четыре смертных греха. Эти злодеи очень опасны, хоть и обзавелись респектабельным обликом.

Чтобы добраться до главного зла, героям понадобиться одолеть целые полчища врагов. Игре характерен красочный визуальный стиль, обилие крови и кооперативы.


Как сообщало издание "Комментарии", Ubisoft порадует геймеров ремейком популярной игры.


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