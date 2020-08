Ubisoft порадует геймеров ремейком популярной игры

Компания Ubisoft не спешит с выпуском популярной игры Prince of Persia для современных консолей и PC. В 2020 студия смутно намекала на VR-квест Prince of Persia: The Dagger of Time, но домашние системы так и остались без внимания. Если верить очередной утечке, то Ubisoft все же планирует порадовать новой игрой владельцев игровых консолей PlayStation 4 и Nintendo Switch. Об этом сообщает gagadget.

На сайте гватемальской торговой сети MAX геймеры обратили внимание на страницу Prince of Persia Remake. В качестве платформ указаны PS4 и Switch. Релиз игры должен пройти в ноябре этого года.

Также утечка не ускользнула от журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, который уже имеет репутацию надежного источника благодаря впечатляющему списку правдивых "сливов". Видимо, источники репортера уже проболтались, и в Twitter Шрайер намекнул на достоверность утечки.

Пока остается только догадываться, что готовит для геймеров Ubisoft. Учитывая популярность, которую сейчас имеют ремейки, игроки могут получить обновленную версию Prince of Persia Sands of Time. Если анонс и состоится, то ждать презентацию стоит на следующей Ubisoft Forward в сентябре.

Как сообщало издание "Комментарии", выпуск шутера Halo Infinity переносится на следующий год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!