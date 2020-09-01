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Главная Новости IT игры Геймеры обратили внимание на интересную изюминку нового сезона Call of Duty
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Геймеры обратили внимание на интересную изюминку нового сезона Call of Duty

Закрытые станции метро уже встречались в Call of Duty, но теперь разработчики пойдут дальше

сегодня, 18:17
Автор:

Павел Зинченко

Пятый сезон игры Call of Duty: Modern Warfare пребывает на пике популярности, но геймеры нацелились на информацию о шестом. И в определенных моментах они преуспели, раскопав интересную информацию. Об этом сообщает издание gagadget.

Activision провела турнир Call of Duty League. Победу одержала команда Dallas Empire. В завершении мероприятия зрителям показали поздравительную заставку, и пользователь Twitter с ником Geeky Pastimes указал на интересную деталь, а именно на станцию метро на карте Warzone, которой еще нет в самой игре.

Геймеры обратили внимание на интересную изюминку нового сезона Call of Duty

В королевской битве уже можно обнаружить несколько подземок, но они пока закрыты. Но ведь ранее и Стадион был закрыт для игроков. Кроме того, инсайдер BKTOOR ранее уже публиковал карту пяти станций, а TheGamingRevolution даже представил запись с объявлениями диктора.

Как говорится, пазл складывается, но до официального объявления от разработчиков это только слухи и догадки. До завершения пятого сезона осталось меньше месяца, а первые подробности о новом сезоне Activision привыкла объявлять за неделю до старта.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty стала жертвой крупной утечки.


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