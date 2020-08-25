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Главная Новости IT игры Друзья познаются в беде: Microsoft заступилась за Epic Games
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Друзья познаются в беде: Microsoft заступилась за Epic Games

Microsoft поддержала известного разработчика ведиоигр в его противостоянии с Apple

сегодня, 15:49
Автор:

Павел Зинченко

Технологический гигант Microsoft объединяет усилия с популярным издателем видеоигр Epic Games в битве против Apple. Об этом сообщает издание The Big Blind.

Между Epic Games, компанией, владеющей видеоигрой Fortnite, и техническим гигантом Apple продолжается борьба за доступность игры в App Store. Теперь Apple пошла еще дальше и решила удалить не только Fortnite, но и статус программы разработчиков компании, связанной с игровым движком Unreal Engine, из App Store.

Друзья познаются в беде: Microsoft заступилась за Epic Games

Другой технический гигант, Microsoft, встал на сторону Epic Games и представил краткий перечень ключевых моментов, где, по мнению компании, Apple ошибается, протестуя против судебной помощи, к которой обратилась Epic Games.  Microsoft утверждает: аргумент Apple о том, что "запрос Epic об оказании помощи в отношении Unreal Engine и отзыв инструментов разработчика является обязательным, а не запрещающим", неверен. Учитывается тот факт, что Epic просит суд только "сохранить статус-кво, чтобы Epic продолжала иметь такой же доступ к программному обеспечению, комплектам для разработки программного обеспечения, интерфейсам прикладного программирования и другим инструментам разработчика, что и сегодня", но только до тех пор, пока вопрос не будет решен в суде.

Microsoft добавила, что не верит в правоту Apple, когда последняя заявляет, что ее "действия в отношении Unreal Engine и аннулирование доступа ко всем инструментам разработчика и учетным записям разработчиков разрешены контрактом", поскольку нарушение связано только с Fortnite, а не с продукцией компании в целом.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft поможет правительству в борьбе со стихийными бедствиями.


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