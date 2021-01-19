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Для настоящих викингов: шведы представят уникальный симулятор выживания

На пути к цели игрокам прийдется не раз умирать или терять в битвах товарищей

сегодня, 15:35
Автор:

Павел Зинченко

Coffee Stain Publishing, команда разработчиков Deep Rock Galactic и Goat Simulator, а также Iron Gate Studio, сообщила, что 2 февраля в раннем доступе Steam стартует сложное многопользовательское приключение Valheim.

Для настоящих викингов: шведы представят уникальный симулятор выживания

Valheim - уникальный симулятор про викингов

Valheim — это игра на выживание в открытом мире, действие которой происходит в огромном процедурно генерируемом чистилище, вдохновленном скандинавской мифологией и культурой викингов. Перед игроками стоит задача отбить королевство у древних врагов Одина, построить медовые залы и замки, создать оружие и доспехи и отправиться в плавание по морям в поисках новых горизонтов.

Valheim — это огромный мир, предлагающий игрокам исследовать густые леса, заснеженные горные хребты и мистические луга, представленные в яркой графике Lo-Fi. Valheim предлагает боевую систему, основанную на уклонении и блокировании, с широким спектром оружия для бессмертных викингов, чтобы сражаться с исконными боссами мифов и легенд.

Погрузиться в приключения викинга можно в одиночку или с девятью друзьями, так как никто не хочет постоянно сталкиваться со смертью в одиночку. Valheim предлагает гибкую систему строительства домов и баз, интуитивно понятное создание предметов и строительство кораблей, а также выделенные серверы.

"Вальхейм действительно крутой. Вы умрете, и много раз. Ваши друзья будут умирать очень часто. Но мы надеемся, что нам удалось найти баланс между излишней жестокостью и предложением полезного и сложного опыта. Мир, который мы создали, огромен и разнообразен, и есть место для гораздо большего. Мы рады приветствовать новых игроков в нашем сообществе и работать вместе во время раннего доступа", — сказал Ричард Свенссон, генеральный директор Iron Gate Studio.

Как сообщало издание "Комментарии", авиасимулятор Microsoft получил поддержку виртуальной реальности.


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Источник: https://www.gamespress.com/ru/Coffee-Stains-Viking-Saga-Valheim-Launches-on-February-2nd-on-Steam-Ea
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