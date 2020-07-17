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Британская компания представила дополнение к популярной игре

Геймерам предстоит исследовать заброшенные корабли и сражаться с монстрами

сегодня, 18:16
Автор:

Павел Зинченко
Британская компания представила дополнение к популярной игре

Британская компания Hello Games анонсировала новое бесплатное дополнение для игры No Man’s Sky. Геймерам прийдется занятся исследованием заброшенных космических судов. Об этом сообщает gagadget.

Desolation — это контентное дополнение, которое появится в игре No Man’s Sky. Главная задача - исследовать заброшенные грузовые звездолеты. Каждое судно будет отличаться интерьером и заданиями, поскольку будет создаваться случайным образом. Кроме того, для некоторых кораблей разработчики написали отдельные истории, поэтому исследуя корабли, игроки будут не только находить интересные предметы, но и будут узнавать предисторию происходящего.

На кораблях будут обитать монстры, поэтому пребывание на корабле не будет воскресной прогулкой. Кроме того, искусственный интеллект, пребывающий на борту корабля, не будет слишком дружелюбным.

Чтобы сражения были более увлекательными для игроков, Hello Games решила усовершенствовать стрельбу. С обновлением Desolation придут правки в баланс оружия, которые сделают бои более вовлекающими. Патч также улучшит освещение и добавит некоторые дополнительные эффекты.


Как сообщало издание "Комментарии", Crystal Dynamics объявила о начале тестирования новой игры.


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