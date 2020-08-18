Больше пространства и бойцов: инсайдер рассказал интересные подробности о Battlefield 6

Шведский разработчик компьютерных игр DICE фактически прекратила поддержку Battlefield 5 и сосредоточил основное внимание на следующей игре серии. Поскольку разработчики хранят молчание, основную информацию предоставляют инсайдеры. Об этом сообщает gagadget.

Том Хендерсон, который стал известен благодаря утечкам об игре Call of Duty, начал рассказывать о Battlefield 6. Ранее Том утверждал, что DICE вернется к сеттингу современной войны. Эту информацию также подтвердил журналист VentureBeat Джефф Грабб.

Если верить словам Хендерсона, карты для Battlefield 6 разрабатываются с расчетом на 128 игроков. Инсайдер обращает внимание, что DICE "необязательно" добавит режим 64 на 64. В основных режимах так и останутся битвы 32 на 32.

Том также рассказал, что DICE работает над созданием новой королевской битвы. На это повлиял успех Warzone. Тем не менее, внедрение этого режима на даный момент только обсуждается.

Комментируя завершение поддержки Battlefront 2, представитель Electronic Arts отметил, что следующую Battlefield покажут уже в 2021 году. Это означает, что официальные подробности появятся нескоро.

Как сообщало издание "Комментарии", игра Halo Infinite получит бесплатный мультиплеер.

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