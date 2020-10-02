kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10533.52

ETH/USD

344.22

LTC/USD

44.85

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре
commentss НОВОСТИ Все новости

Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре

World of Warcraft Shadowlands получит новые зоны, компанию, квесты и много чего другого

сегодня, 18:38
Автор:

Павел Зинченко

Blizzard переносит выход дополнения World of Warcraft Shadowlands на неопределенный срок. Компания сообщила на официальном сайте, что дополнение Shadowlands появится в этом году, но позже, чем ожидалось. Изначально проект должен был выйти 27 октября, но геймерам таки придется потерпеть еще. Об этом сообщает gagadget.

Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре

Blizzard сообщила, что команда разработчиков добилась больших успехов в полировке и настройках основных механик. Новые зоны, кампания и квесты уже готовы. Тем не менее разработчики продолжают работать над улучшением постигрового контента.

"По мере того, как все начало складываться воедино, прислушиваясь к вашим отзывам и опираясь на них, стало ясно, что нам необходимо немного больше времени для дополнительной полировки, а также для балансировки и улучшения некоторых взаимосвязанных частей, особенно относящихся к ендгейму", — сообщают разработчики.

На даный  момент Blizzard не определилась с датой релиза, но уже 13 октября выпустит предварительный патч, который положит основу для Shadowlands. Геймеров ждет обновленная система прогрессии персонажей, новые инструменты для настройки внешнего вида героя и другие улучшения опыта.

Как сообщало издание "Комментарии", самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости