Blizzard перенесла выход дополнения к популярной игре

Blizzard переносит выход дополнения World of Warcraft Shadowlands на неопределенный срок. Компания сообщила на официальном сайте, что дополнение Shadowlands появится в этом году, но позже, чем ожидалось. Изначально проект должен был выйти 27 октября, но геймерам таки придется потерпеть еще. Об этом сообщает gagadget.

Blizzard сообщила, что команда разработчиков добилась больших успехов в полировке и настройках основных механик. Новые зоны, кампания и квесты уже готовы. Тем не менее разработчики продолжают работать над улучшением постигрового контента.



"По мере того, как все начало складываться воедино, прислушиваясь к вашим отзывам и опираясь на них, стало ясно, что нам необходимо немного больше времени для дополнительной полировки, а также для балансировки и улучшения некоторых взаимосвязанных частей, особенно относящихся к ендгейму", — сообщают разработчики.

На даный момент Blizzard не определилась с датой релиза, но уже 13 октября выпустит предварительный патч, который положит основу для Shadowlands. Геймеров ждет обновленная система прогрессии персонажей, новые инструменты для настройки внешнего вида героя и другие улучшения опыта.

Как сообщало издание "Комментарии", самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование.

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