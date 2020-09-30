Самая популярная игра на Facebook прекращает свое существование

FarmVille, когда-то самая популярная игра на Facebook, закрывается в декабре, спустя более 11 лет после ее запуска. Об этом сообщает BBC.

На пике популярности в FarmVille было более 80 миллионов игроков, которые занимались выращиванием сельскохозяйственных культур и разводили животных и просили помощи у друзей в Facebook. Но в декабре социальная сеть перестанет поддерживать Flash-игры, что сделает их "неиграбельными".

Разработчик игры Maker Zynga призвал игроков до закрытия потратить оставшиеся кредиты. Внутриигровые покупки будут доступны до 17 ноября, после чего платежная система игры будет отключена. Zynga планирует ряд внутриигровых мероприятий, которые позволят фанатам достойно провести игру.

Другие фермерские игры, включая FarmVille 2 и Tropic Escape, доступны для мобильных устройств и не будут затронуты. FarmVille 3 также скоро выйдет на мобильных устройствах. Zynga поблагодарила своих поклонников за "невероятные 11 лет" и объяснила, что за этим решением стояло сворачивание Adobe Flash Player.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook заблокировал работу несколько сотен аккаунтов российских ботов.

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