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Главная Новости IT игры BioWare представила загадочный трейлер продолжения Mass Effect (ВИДЕО)
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BioWare представила загадочный трейлер продолжения Mass Effect (ВИДЕО)

Новый трейлер игры Mass Effect был представлен на ежегодном мероприятии The Game Awards

сегодня, 18:25
Автор:

Павел Зинченко

На ежегодной церемонии награждения The Game Awards, которая отмечает достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта, фанатов BioWare порадовали и новым трейлером следующей части игры Mass Effect. Она продолжит историю, которая происходила в оригинальной трилогии.

BioWare представила загадочный трейлер продолжения Mass Effect (ВИДЕО)

ФОТО: Игромания

В трейлере геймеров символично проводят сквозь галактику, оставляя Андромеду далеко позади, и демонстрируют разрушенную в результате Войны Жнецов станцию Мас-реле. Завершается путешествие на ледяной планете, расположенной в Млечном Пути, где Лиара обнаруживает знакомый осколок брони N7.

"Взгляните на следующую главу вселенной Mass Effect. Команда ветеранов BioWare пребывает на начальных этапах разработки франшизы Mass Effect, и мы с радостью покажем вам, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — говорится в описании трейлера.

По всей вероятности, новая Mass Effect станет прямым продолжением оригинальной трилогии. На даный момент остается неизвестным, когда развернутся события новой игры. Учитывая то, что азари живут 1000 лет, геймеров могут отправить в очень далекое будущее после Войны Жнецов.


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Источник: https://gagadget.com/games/66745--vozvraschenie-kistokam-bioware-predstavila-novuyu-mass-effect-zagadochnyim-trejlerom/
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