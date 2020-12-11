BioWare представила загадочный трейлер продолжения Mass Effect (ВИДЕО)

На ежегодной церемонии награждения The Game Awards, которая отмечает достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта, фанатов BioWare порадовали и новым трейлером следующей части игры Mass Effect. Она продолжит историю, которая происходила в оригинальной трилогии.

ФОТО: Игромания

В трейлере геймеров символично проводят сквозь галактику, оставляя Андромеду далеко позади, и демонстрируют разрушенную в результате Войны Жнецов станцию Мас-реле. Завершается путешествие на ледяной планете, расположенной в Млечном Пути, где Лиара обнаруживает знакомый осколок брони N7.

"Взгляните на следующую главу вселенной Mass Effect. Команда ветеранов BioWare пребывает на начальных этапах разработки франшизы Mass Effect, и мы с радостью покажем вам, в каком направлении мы будем двигаться дальше", — говорится в описании трейлера.

По всей вероятности, новая Mass Effect станет прямым продолжением оригинальной трилогии. На даный момент остается неизвестным, когда развернутся события новой игры. Учитывая то, что азари живут 1000 лет, геймеров могут отправить в очень далекое будущее после Войны Жнецов.





Как сообщало издание "Комментарии", популярная игра возвращается на iPhone. Apple запретила Fortnite использовать свои сервисы на фоне продолжающейся судебной тяжбы с владельцем игры, Epic Games. Nvidia заявила, что Fortnite с сенсорным управлением "скоро" появится в мобильном браузере. О планах того, что по сути является обходным маневром, компания впервые сообщила информационному порталу BBC еще в начале прошлого месяца.

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