Запрет - не помеха: популярная игра возвращается на iPhone

Nvidia подтвердила, что Fortnite возвращается на iPhone через свой облачный игровой сервис, несмотря на то, что Apple выбросила игру из своего App Store. Сервис компании GeForce Now теперь доступен через веб-браузер Safari, минуя магазин.

Fortnite вернулась на iPhone

Apple запретила Fortnite использовать свои сервисы на фоне продолжающейся судебной тяжбы с владельцем игры, Epic Games. Nvidia заявила, что Fortnite с сенсорным управлением "скоро" появится в мобильном браузере. О планах того, что по сути является обходным маневром, компания впервые сообщила BBC в начале ноября.

GeForce Now обычно транслирует компьютерные игры через интернет без необходимости их установки, предлагая игры с использованием клавиатуры, мыши и / или контроллера, если есть достаточно хорошее интернет-соединение. Но реализация сенсорного управления в версии Fortnite для Safari означает, что она не будет такой же, как та, которая обычно работает на ПК. Nvidia заявила, что изменение "задержит доступность игры".

Apple ввела обременительные ограничения на приложения для потоковой передачи игр, что означает, что GeForce Now, Google Stadia и потоковая передача Xbox не могут запускаться на мобильных устройствах Apple через собственные приложения. Но потоковая передача приложений через веб-браузер — вместо специального приложения — разрешена правилами Apple. Наряду с версией браузера Safari Nvidia заявила, что в начале 2021 года запустит еще одну версию веб-браузера для Chrome.

Как сообщало издание "Комментарии", парализованный геймер одержал рекордное количество побед в игре Fortnite.

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