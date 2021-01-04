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Главная Новости IT гаджет Зачем нужны прозрачные дисплеи: известный техногигант ответил на вопрос
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Зачем нужны прозрачные дисплеи: известный техногигант ответил на вопрос

LG рассказала, в каких сферах могут быть полезными прозрачные OLED-дисплеи

сегодня, 18:35
Автор:

Павел Зинченко

LG заявила, что свои фирменные прозрачные OLED-дисплеи компания представит на мероприятии CES 2021. Это новое поколение OLED-панелей. При этом компания намеревается объяснить их практическое применение в различных коммерческих сферах.

Зачем нужны прозрачные дисплеи: известный техногигант ответил на вопрос

Зачем нужны прозрачные дисплеи. Фото: GazzeteKubwa

По словам производителя, новые OLED-панели имеют степень прозрачности 40%. Это значительно выше показателя в ЖК-панелях (здесь степень прозрачности составил 10%), говорится в отчете Gizmochina.

Южнокорейский гигант заявил, что компания покажет новую технологию отображения в трех выставочных зонах. В частности, такие дисплеи найдут место в системе "умного" дома, использовании в окнах поездов метро и даже в ресторанах.

Например, в зоне "умного" дома прозрачный OLED-дисплей можно разместить рядом с кроватью, он будет отображать полезную информацию для пользователей, например прогноз погоды, видео и фильмы. Телевизор можно разместить в корпусе кровати или на любом другом месте дома.

В остальном применении, прозрачные OLED-панели LG Display могут заменить окна в транспорте. На них будет отображаться такая информация, как следующие остановки или продолжительность поездки. В ресторанах прозрачные панели используются для отделения кухни от посетителей, которые смогут просматривать меню и наблюдать за приготовлением пищи.

Как сообщало издание "Комментарии", LG работает над инновационной технологиейLG Electronics объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с ASSA ABLOY Entrance Systems, известным шведским производителем автоматических дверных систем для коммерческих и жилых зданий. Первым плодом сотрудничества сторон станут раздвижные двери, которые будут представлять собой гигантские прозрачные органические дисплеи из светодиодов (OLED).


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Источник: https://www.prnewswire.com/news-releases/lg-display-to-showcase-lifestyle-of-future-with-transparent-oled-at-ces-2021-301199555.html
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