Южнокорейская компания готовится представить игровой монитор

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Компания LG выпускает игровые мониторы 4K IPS, которые она показала перед CES 2020 один за другим, и последней из доступных для покупки моделей является ее 27-дюймовая модель UltraGear. Об этом сообщает UK Day To Day.

В дополнение к разрешению 4K и панели Nano IPS, которая, как известно, имеет лучшие цвета и углы обзора по сравнению с другими технологиями ЖК-дисплея, модель 27GN950 также имеет время отклика пикселя Grey to Grey в 1 миллисекунду.

Компания представляет эту модель как "первый в мире монитор 4K IPS 1 мс GtG", поскольку модель 1 мс GtG, которую она успешно использует, не имеет разрешения 4K. В спецификации монитора также указана частота обновления 144 Гц, поддержка DisplayHDR 600 и 2 порта HDMI. К сожалению, он не поставляется с портом USB-C, но поддерживает совместимость с NVIDIA G-SYNC, что снижает вероятность разрыва экрана и заикания дисплея.

Вице-президент NVIDIA Каустубх Сангани сообщил в своем заявлении: "Мы рады предоставить поддержку NVIDIA G-SYNC для самой продвинутой модели LG UltraGear. Геймеры будут поражены реалистичными визуальными эффектами, играя в новейшие компьютерные игры с функцией трассировки лучей в реальном времени на основе технологии GeForce".

Как сообщало издание "Комментарии", LG запатентовала свой первый смартфон с гибким дисплеем.

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