kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.07.2020

BTC/USD

9373.05

ETH/USD

244.66

LTC/USD

43.53

НБУ 22.07.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

31.95

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Южнокорейская компания готовится представить игровой монитор
commentss НОВОСТИ Все новости

Южнокорейская компания готовится представить игровой монитор

Разработчики намереваются поразить геймеров реалистичными визуальными эффектами с помощью нового монитора

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Южнокорейская компания готовится представить игровой монитор

Фото: Digital Trends

Компания LG выпускает игровые мониторы 4K IPS, которые она показала перед CES 2020 один за другим, и последней из доступных для покупки моделей является ее 27-дюймовая модель UltraGear. Об этом сообщает UK Day To Day.

В дополнение к разрешению 4K и панели Nano IPS, которая, как известно, имеет лучшие цвета и углы обзора по сравнению с другими технологиями ЖК-дисплея, модель 27GN950 также имеет время отклика пикселя Grey to Grey в 1 миллисекунду.

Компания представляет эту модель как "первый в мире монитор 4K IPS 1 мс GtG", поскольку модель 1 мс GtG, которую она успешно использует, не имеет разрешения 4K. В спецификации монитора также указана частота обновления 144 Гц, поддержка DisplayHDR 600 и 2 порта HDMI. К сожалению, он не поставляется с портом USB-C, но поддерживает совместимость с NVIDIA G-SYNC, что снижает вероятность разрыва экрана и заикания дисплея.

Вице-президент NVIDIA Каустубх Сангани сообщил в своем заявлении: "Мы рады предоставить поддержку NVIDIA G-SYNC для самой продвинутой модели LG UltraGear. Геймеры будут поражены реалистичными визуальными эффектами, играя в новейшие компьютерные игры с функцией трассировки лучей в реальном времени на основе технологии GeForce".

Как сообщало издание "Комментарии", LG запатентовала свой первый смартфон с гибким дисплеем.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!