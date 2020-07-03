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LG запатентовала свой первый смартфон с гибким дисплеем

Смартфон Project B станет вторым устройством компании LG с гибкой панелью

сегодня, 16:40
Автор:

Павел Зинченко
LG запатентовала свой первый смартфон с гибким дисплеем

За последние несколько лет компания LG изо всех сил держала позиции на рынке смартфонов, будучи не в состоянии конкурировать с компаниями вроде Samsung и Apple. Однако ситуация может измениться в начале следующего года, так как LG работает над выпуском своего первого гибкого смартфона под кодовым названием Project B. Об этом сообщает ресурс fonearena.

Сведения о Project B основаны на патенте, поданном LG в прошлом году. Устройство может быть развернуто в стороны при необходимости. LG в настоящее время находится на стадии производства прототипа на своем заводе в Пхёнтэке.


Это будет второй продукт с гибкой панелью, разработанный компанией LG. Первым является OLED-телевизор LG Signature OLED, который был представлен на выставке CES 2019. Интересно, что гибкая OLED-панель в Project B не будет производиться компанией LG, а будет предоставляться китайским производителем BOE.

Project B является одним из немногих устройств, с помощью которых LG рассчитывает восстановить свои позиции на рынке смартфонов. По слухам, компания работает над другим нетрадиционным дизайном, в котором смартфон разворачивается в стороны, под кодовым названием Wing ("Крыло"). Также в конце этого года планируется выпустить традиционный флагманский смартфон под кодовым названием Rainbow ("Радуга").

Как сообщало издание "Комментарии", компания LG назвала дату анонса флагманского смартфона.


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