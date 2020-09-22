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Японская компания создала лампу, которая уничтожит коронавирус

Японцы представили уникальный способ дезинфекции помещений без риска для людей

сегодня, 14:22
Автор:

Павел Зинченко

Крупный японский производитель светового оборудования Ushio выпустил ультрафиолетовую лампу, которая может уничтожить коронавирус, не нанося вреда здоровью человека. Это первая в мире лампа такого типа, сообщает издание Kyodo News.

Японская компания создала лампу, которая уничтожит коронавирус

УФ-лампа Care 222, разработанная Ushio совместно с Колумбийским университетом, будет использоваться для дезинфекции жилых помещений, куда люди постоянно входят и выходят и риск заражения смертельным вирусом высок, например, автобусы, поезда, лифты, офисы и так далее, говорится в сообщении компании.

УФ-лампы широко используются в качестве эффективных средств стерилизации, особенно в медицинской и пищевой промышленности. Но обычные ультрафиолетовые лучи нельзя использовать в помещениях, где есть люди, поскольку они вызывают рак кожи и проблемы с глазами. Однако новая лампа Ushio излучает ультрафиолетовые лучи с длиной волны 222 нанометра, в отличие от обычных 254 нанометров. Это делает их смертельными для микробов, но безвредными для человека.

Фирма сообщила, что на этой конкретной длине волны УФ-лучи не могут проникать ни на поверхность кожи, ни в глаза, провоцируя вызывающие рак генетические дефекты и другие повреждения. Care 222 за шесть-семь минут нейтрализует 99 процентов вирусов и бактерий в воздухе и объекты площадью до 3 квадратных метров на расстоянии примерно 2,5 метров от лампы.

Недавнее исследование, проведенное третьей стороной Университетом Хиросимы, подтвердило, что 222-нанометровые УФ-лучи эффективны в уничтожении нового коронавируса, заявила UshioИзлучающее устройство Care 222 весом 1,2 кг поставляется в твердом переплете и стоит 2860 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", японцы начали разработку судна на водородном топливе.


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