Японцы начали разработку судна на водородном топливе

Пять японских компаний объединили свои усилия для разработки парома на водороде, что стало первой попыткой Японии разработать коммерчески доступное судно на топливных элементах. Об этом сообщает H2 View.

NYK Line, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Nippon Kaiji Kyokai и Eneos Corporation объединились для реализации проекта. Вместе компании разработают судно на топливных элементах большой мощности, весом около 150 тонн. Корабль будет функционировать как туристическое судно среднего размера.

Ожидается, что строительство и производство начнутся в 2023 году. В 2024 году компании проведут демонстрационную эксплуатацию судна вместе с демонстрационными поставками водородного топлива. В рамках проекта компании сосредоточатся на следующем: внедрение на судах системы топливных элементов большой мощности и разработка технологии эксплуатации; разработка бортовой системы / оборудования водородного топлива; развитие системы водородного топлива; ее применение к судам при проектировании и разработке новых кораблей.

Как сообщало издание "Комментарии", у берегов Японии затонуло огромное судно с людьми и рогатым скотом на борту.

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