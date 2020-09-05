Японская компания представит сразу два новых ноутбука

Японская компания Dynabook выпускает два новых ноутбука, построенных на базе процессоров Intel 11-го поколения Tiger Lake. Оба ноутбука, трансформируемый Portégé X30W-J и стандартная раскладушка Portégé X30L-J, имеют вес менее 1 кг и 13,3-дюймовые экраны. Компания выпустит эти машины в четвертом квартале 2020 года, а цены будут сообщены ближе к дате запуска. Об этом сообщает The Verge.

Эти новые модели оснащены батареями емкостью 53 Вт · ч и изготовлены из магниевого сплава для достижения низкого веса менее 900 граммов для варианта раскладушки. Каждый ноутбук может быть оснащен процессором Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7. Оба процессора поддерживают графику Iris Xe. У них также есть два порта Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, считыватели отпечатков пальцев и поддержка сенсорных экранов с разрешением до 1080p с ИК-веб-камерами с поддержкой Windows Hello. Ноутбуки также являются частью спецификации Intel Project Athena, что, как мы надеемся, должно означать приличное время автономной работы.

Portégé X30L-J имеет более высокие показатели остальных его характеристик и функций. Он может поддерживать до 48 ГБ ОЗУ (по сравнению с 32 ГБ в Portégé X30W-J 2-в-1), а также имеет дополнительный порт USB Type-A, порт Ethernet RJ-45 и дополнительное указывающее устройство Accupoint, которое похоже на отличный трекпойнт ThinkPad.

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