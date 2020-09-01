Компания Lenovo представит самый легкий ноутбук

Игровые ноутбуки с первоклассными компонентами обычно имеют громоздкие корпуса, но Lenovo стремится изменить это с помощью Legion Slim 7i. Lenovo утверждает, что Legion Slim 7i - самый легкий ноутбук с GeForce RTX в мире, вес которого составляет всего 1,8 кг, а толщина - 17,9 мм. Об этом сообщает Note Book Check.

Legion Slim 7i предлагает конфигурации процессоров, начиная с Intel Core i5-10300H 10-го поколения и заканчивая Core i9-10980HK. Также доступен ассортимент графических процессоров NVIDIA GeForce, начиная с GTX 1650 Ti и заканчивая RTX 2060 Max-Q. Поддержка внешних графических процессоров, таких как Lenovo BoostStation, стала возможной благодаря наличию двух портов Thunderbolt 3.

Lenovo заявляет, что ее система охлаждения ColdFront 2.0 обеспечивает на 115% лучший обдув. Ожидается, что это, в сочетании с увеличенным количеством лопастей вентилятора и расположением пяти датчиков, сохранит работоспособность ноутбука. Конечно, это заявления Lenovo, и пока неясно, насколько они действительно влияют на ситуацию.

В дополнение к мощным внутренним устройствам предлагается множество вариантов отображения. Legion Slim 7i может быть оснащен обычной 15,6-дюймовой панелью FHD 60 Гц 300 нит WVA, панелью FHD 144 Гц WVA 300 нит или панелью UHD 60 Гц 600 нит. Все панели покрывают 100% sRGB и сертифицированы Dolby Vision, а панель UHD покрывает 100% Adobe RGB и предлагает поддержку DisplayHDR 400.

Lenovo Legion Slim 7i будет доступен с начала октября по цене от 1399 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", британская компания представила новый детский ноутбук.

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