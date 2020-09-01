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Компания Lenovo представит самый легкий ноутбук

Legion Slim 7i предлагает множество вариантов отображения, а также уникальную систему охлаждения

сегодня, 16:06
Автор:

Павел Зинченко

Игровые ноутбуки с первоклассными компонентами обычно имеют громоздкие корпуса, но Lenovo стремится изменить это с помощью Legion Slim 7i. Lenovo утверждает, что Legion Slim 7i - самый легкий ноутбук с GeForce RTX в мире, вес которого составляет всего 1,8 кг, а толщина - 17,9 мм. Об этом сообщает Note Book Check.

Legion Slim 7i предлагает конфигурации процессоров, начиная с Intel Core i5-10300H 10-го поколения и заканчивая Core i9-10980HK. Также доступен ассортимент графических процессоров NVIDIA GeForce, начиная с GTX 1650 Ti и заканчивая RTX 2060 Max-Q. Поддержка внешних графических процессоров, таких как Lenovo BoostStation, стала возможной благодаря наличию двух портов Thunderbolt 3. 

Компания Lenovo представит самый легкий ноутбук

Lenovo заявляет, что ее система охлаждения ColdFront 2.0 обеспечивает на 115% лучший обдув. Ожидается, что это, в сочетании с увеличенным количеством лопастей вентилятора и расположением пяти датчиков, сохранит работоспособность ноутбука. Конечно, это заявления Lenovo, и пока неясно, насколько они действительно влияют на ситуацию.

В дополнение к мощным внутренним устройствам предлагается множество вариантов отображения. Legion Slim 7i может быть оснащен обычной 15,6-дюймовой панелью FHD 60 Гц 300 нит WVA, панелью FHD 144 Гц WVA 300 нит или панелью UHD 60 Гц 600 нит. Все панели покрывают 100% sRGB и сертифицированы Dolby Vision, а панель UHD покрывает 100% Adobe RGB и предлагает поддержку DisplayHDR 400.

Lenovo Legion Slim 7i будет доступен с начала октября по цене от 1399 евро.

Как сообщало издание "Комментарии", британская компания представила новый детский ноутбук.


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