Британская компания представила новый детский ноутбук

Малоизвестная британская компания Kano выпускает модель второго поколения своего сборочного ПК под управлением Windows 10, который имеет тот же форм-фактор сенсорного экрана DIY, но предлагает более быстрый новый процессор и немного обновленный дизайн (включая добавление USB-C). Об этом сообщает издание The Verge.

Общий форм-фактор - конвертируемый планшет 2-в-1 с присоединяемой клавиатурой, которая также служит защитным чехлом. Он такой же, как и у прошлогодней модели, но Kano значительно усовершенствовала внутреннее оборудование. Основным отличием является переход от старого процессора Intel Atom x5-Z8350 к новому Intel Celeron N4000, то есть переход от чипа 2 Вт к значительно более мощному процессору 6 Вт.

Компания также обещает как минимум 10 часов автономной работы новой модели, которая заряжается через USB-C. На боковой панели расположены кнопки регулировки громкости, Bluetooth 5.0 и модернизированный радиатор - он должен повышать эффективность и производительность.

Модель будет оснащена 11,6-дюймовым сенсорным экраном, 64 ГБ памяти eMMC и 4 ГБ оперативной памяти. И, как и оригинальная версия, выпущенная в прошлом году, Kano PC второго поколения был разработан в сотрудничестве с Microsoft и работает под управлением полной версии Windows 10.

Kano также запускает новую линейку аксессуаров, предназначенных для дополнения нового компьютера: пару наушников и USB-мышь (оба собраны из различных компонентов в типичном для Kano стиле) и веб-камеру USB (что крайне важно, учитывая возрастающую зависимость от видеоконференций, которую испытывают даже младшие дети).

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