В Xiaomi Mi Band 6 появилась возможность отвечать на сообщения

Для выпущенного недавно фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 началось распространение новой прошивки. Она расширяет возможности устройства. Так, впервые в трекерах компании появилась возможность отвечать на входящие текстовые сообщения.

Xiaomi Mi Band 6 (фото из открытых источников)

До сих пор владельцы Xiaomi Mi Band 6, как и всех предыдущих моделей, могли только просматривать текст входящих сообщений. Но с обновлением до прошивки 1.0.1.32 была добавлена ​​и возможность отвечать на них, пишет Gizmochina.

Пока эта функция работает крайне ограничено. Например, она доступна только при использовании Android-смартфона и, как сообщается, воспользоваться ею могут только жители Китая. Кроме того, отвечать можно только заранее заготовленными фразами.

Среди других нововведений в описании прошивки речь идет о расширении настроек целевого темпа для бега под открытым небом, добавление поддержки техники Pomodoro и исправления ошибок.

Обновления трекера осуществляется через мобильное приложение Mi Fit версии не ниже 5.1.0.

Как сообщали ранее похоже, OnePlus скоро расширит свой ассортимент устройств фитнес-браслетом. Компания начала продвигать соответствующее устройство в Индии. Кроме того, за последнюю неделю в сети появились рендеры еще не анонсированного устройства. Компания поделилась ссылкой на индийскую версию Amazon, где пользователи могут подписаться на уведомления о новом фитнес-устройстве, чтобы отслеживать свой сон.

OnePlus не указывает дату презентации смарт-устройства, но, если верить инсайдерам, гаджет будет представлен 11 января. Что касается спецификаций, OnePlus Band (предварительное название) получит AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма, пульс, измерения кислорода в крови и аккумулятор, которого хватит на 14 дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!