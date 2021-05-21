logo
Русский Українська

BTC/USD

40220.51

ETH/USD

2768.19

LTC/USD

205.30

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT гаджет В Xiaomi Mi Band 6 появилась возможность отвечать на сообщения
commentss НОВОСТИ Все новости

В Xiaomi Mi Band 6 появилась возможность отвечать на сообщения

До сих пор владельцы Xiaomi Mi Band 6, как и всех предыдущих моделей, могли только просматривать текст входящих сообщений

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

Для выпущенного недавно фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 началось распространение новой прошивки. Она расширяет возможности устройства. Так, впервые в трекерах компании появилась возможность отвечать на входящие текстовые сообщения.

В Xiaomi Mi Band 6 появилась возможность отвечать на сообщения

Xiaomi Mi Band 6 (фото из открытых источников)

До сих пор владельцы Xiaomi Mi Band 6, как и всех предыдущих моделей, могли только просматривать текст входящих сообщений. Но с обновлением до прошивки 1.0.1.32 была добавлена ​​и возможность отвечать на них, пишет Gizmochina.

Пока эта функция работает крайне ограничено. Например, она доступна только при использовании Android-смартфона и, как сообщается, воспользоваться ею могут только жители Китая. Кроме того, отвечать можно только заранее заготовленными фразами.

Среди других нововведений в описании прошивки речь идет о расширении настроек целевого темпа для бега под открытым небом, добавление поддержки техники Pomodoro и исправления ошибок.

Обновления трекера осуществляется через мобильное приложение Mi Fit версии не ниже 5.1.0.

Как сообщали ранее похоже, OnePlus скоро расширит свой ассортимент устройств фитнес-браслетом. Компания начала продвигать соответствующее устройство в Индии. Кроме того, за последнюю неделю в сети появились рендеры еще не анонсированного устройства. Компания поделилась ссылкой на индийскую версию Amazon, где пользователи могут подписаться на уведомления о новом фитнес-устройстве, чтобы отслеживать свой сон.

OnePlus не указывает дату презентации смарт-устройства, но, если верить инсайдерам, гаджет будет представлен 11 января. Что касается спецификаций, OnePlus Band (предварительное название) получит AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма, пульс, измерения кислорода в крови и аккумулятор, которого хватит на 14 дней.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gizmochina.com/2021/05/19/xiaomi-mi-smart-band-6-reply-text-messages/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ