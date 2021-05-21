В Xiaomi Mi Band 6 появилась возможность отвечать на сообщения

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Ольга Чародий
Для выпущенного недавно фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6
началось распространение новой прошивки. Она расширяет возможности устройства.
Так, впервые в трекерах компании появилась возможность отвечать на входящие
текстовые сообщения.
Xiaomi Mi Band 6 (фото из открытых источников)
До сих пор владельцы Xiaomi Mi Band 6, как и всех предыдущих
моделей, могли только просматривать текст входящих сообщений. Но с обновлением
до прошивки 1.0.1.32 была добавлена и возможность отвечать на них, пишет
Gizmochina.
Пока эта функция работает крайне ограничено. Например, она
доступна только при использовании Android-смартфона и, как сообщается,
воспользоваться ею могут только жители Китая. Кроме того, отвечать можно только
заранее заготовленными фразами.
Среди других нововведений в описании прошивки речь идет о
расширении настроек целевого темпа для бега под открытым небом, добавление
поддержки техники Pomodoro и исправления ошибок.
Обновления трекера осуществляется через мобильное приложение Mi Fit версии не ниже 5.1.0.
Как сообщали ранее похоже, OnePlus скоро расширит свой ассортимент устройств фитнес-браслетом. Компания начала продвигать соответствующее устройство в Индии. Кроме того, за последнюю неделю в сети появились рендеры еще не анонсированного устройства. Компания поделилась ссылкой на индийскую версию Amazon, где пользователи могут подписаться на уведомления о новом фитнес-устройстве, чтобы отслеживать свой сон.OnePlus не указывает дату презентации смарт-устройства, но, если верить инсайдерам, гаджет будет представлен 11 января. Что касается спецификаций, OnePlus Band (предварительное название) получит AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма, пульс, измерения кислорода в крови и аккумулятор, которого хватит на 14 дней.
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