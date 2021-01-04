Компания OnePlus готовится представить свой первый фитнес-браслет

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Павел Зинченко
Похоже, OnePlus скоро расширит свой ассортимент устройств фитнес-браслетом. Компания начала продвигать соответствующее устройство в Индии. Кроме того, за последнюю неделю в сети появились рендеры еще не анонсированного устройства. Компания поделилась ссылкой на индийскую версию Amazon, где пользователи могут подписаться на уведомления о новом фитнес-устройстве, чтобы отслеживать свой сон.
OnePlus представит свой первый фитнес браслет. Фото: EntertainmentBox
OnePlus не указывает дату презентации смарт-устройства, но, если верить инсайдерам, гаджет будет представлен 11 января. Что касается спецификаций, OnePlus Band (предварительное название) получит AMOLED-дисплей с диагональю 1,1 дюйма, пульс, измерения кислорода в крови и аккумулятор, которого хватит на 14 дней. Фитнес-трекер будет водонепроницаемым и пыленепроницаемым со степенью защиты IP68 и предложит пользователям 13 спортивных режимов. Ожидаемая стоимость гаджета — 34 доллара.
Как сообщало издание "Комментарии", названы ключевые особенности серии смартфонов OnePlus 9. По последним слухам, компания планирует выпустить не две, а три флагманские модели смартфонов — OnePlus 9, 9 Pro и 9 Lite или 9E. Официальное название последней до сих пор остается неизвестным. В любом случае, сегодняшний отчет посвящен смартфону OnePlus 9. Несколько живых изображений подтверждают наличие камеры с дырочками и демонстрируют функцию обратной беспроводной зарядки.
На данный момент только OnePlus 8 Pro поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку, поэтому есть вероятность, что с этого момента две функции будут зарезервированы для моделей Pro, тем более, что OnePlus 8T также не получил их. Однако, возможно, это не относится к семейству OnePlus 9.
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