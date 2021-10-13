В Instagram появилась новая удобная функция: что известно

Instagram - фото из открытых источников

Разработчики популярной социальной сети Instagram добавили в своё приложение новую функцию. Об этом сообщается в официальном блоге Instagram.

Как стало известно, теперь сервис будет информировать о сбоях в его работе. Благодаря этому пользователям теперь не придется искать ответы на сторонних платформах.

Кроме того, социальная сеть запустила новый инструмент статуса аккаунта, который будет работать как универсальное место для информации об учетной записи.

С помощью него пользователи могут получить информацию о своем аккаунте, в частности находится ли он под угрозой блокировки. В будущем, Instagram планирует расширить этот раздел информацией. Например, показывая пользователям, как их контент распространяется и рекомендуется в различных частях платформы.

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Также портал "Комментарии" сообщал о том, почему Интернет постоянно ломается. Сбой в Facebook обеспокоил пользователей, так как они потеряли возможность и общаться, и осуществлять финансовые операции. Причина сбоя, обнародованная представителями компании: серверы отделились от всех внешних сетей из-за неверной настройки оборудования одним из специалистов.

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