Почему Интернет постоянно ломается: мнение экспертов ИТ-отрасли

Агентство BBC News пообщалось с несколькими экспертами, которые проанализировали причины неполадок в сети.

Интернет объединяет планету и влияет на экономику и общество - фото из сети

Самый известный последний сбой произошел 4 октября 2021 г., когда у нескольких миллиардов людей не работала социальная сеть Facebook и другие, с ней связанные. Причина, обнародованная специалистами компании: серверы отделились от всех внешних сетей вследствие неверной настройки оборудования одним из инженеров.

Из-за сбоя пользователи не могли общаться с друзьями, узнавать последние новости, покупать товары в интернет-магазинах, переводить средства через финансовые учреждения, остановились рекламные кампании. Стало очевидным, насколько сильно миллиарды людей зависят от единственного поставщика цифровых услуг, которым является Фейсбук и другие цифровые гиганты.

Люк Дерикс, главный технический директор компании DownDetector , в разговоре с репортером ВВС отмечает, что мир сильно зависит от нескольких компаний, которые обеспечивают цифровой контент и услуги. Если в одной из них, или в нескольких, возникают проблемы, это влияет на сотни тысяч других сетевых сервисов и устройств.

Компания Down Detector отслеживает сбои веб-сервисов и веб-сайтов. Инфографика ресурса показывает, что отключения, которые веером затрагивают многих, становятся все более частыми и серьезными. Жизнь замирает и миллионы людей просто ждут, когда инженер в Калифорнии что-то отремонтирует.

Хроника последних падений:

— октябрь 2021 г. — ошибка конфигурации на шест часов нарушила работу Facebook, Instagram, WhatsApp, частично — Twitter;

— июль 2021 г. - 48 сервисов для аренды жилья не работали из-за сбоя в компании Akamai, связанной с настройками в системе доменных имен;

— июнь 2021 г. - ошибка у оператора облачных вычислений вызвала сбой в работе торговой площадки Amazon, портал для новостей и комментариев Reddit, потокового сервиса Twitch, платформы для разработчиков программного обеспечения Github, музыкального портала Spotify;

— декабрь 2020 г. - 90-минутный сбой в работе сервисов Google (Gmail, Youtube, Диск) как следствие проблем с внутренним хранилищем данных;

— ноябрь 2020 г. - технические проблемы в Amazon Web Service, которые повлияли на тысячи пользователей в Северной Америке;

— март 2019 г. - 14-часовой сбой в Facebook, Instagram и WhatsApp, который также был связан с ошибкой в конфигурации сервера.

Рядовые пользователи подозревают, не являются ли подобные сбои следствием кибератак? Однако специалисты убеждены, что все это — следствие двух факторов: случайных человеческих ошибок и сложности сети.

Билл Бьюкенен, профессор ИТ-отрасли, напоминает, что нынешний Интернет — порождение DARPA — Агентства оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США. Цель, которая стояла перед DARPA — создание сети, которая устоит при ядерном ударе. Цель была достигнута, но благодаря программам (протоколам), которые предназначены для техники шестидесятых годов прошлого века. Можно попробовать сделать их лучше, но невозможно выключить весь интернет, чтобы их заменить.

Поэтому профессор предлагает не отключать Интернет, а децентрализовать его. Недопустимо, что так много данных поступают из одного источника. Нужно один узел заменить несколькими, чтобы никто не мог остановить работу важных служб. И одновременно использовать опыт борьбы с перебоями для того, чтобы повысить их устойчивость. В этом финансово заинтересован и менеджмент цифровых гигантов, так как только один Facebook от последнего сбоя потерял 66 млн долл.

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