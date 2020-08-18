Тонкий и легкий: что известно о грядущем ноутбуке Huawei

Компания Huawei объявила о проведении 19 августа мероприятия по запуску ноутбука MateBook X 2020. Этот тонкий и легкий гаджет, как сообщается, является прямым преемником первой модели серии, которую выпустили еще в 2017 году. Компания уже демонстрировала дизайн этого ноутбука. Вероятнее всего, он будет выпускаться в четырех цветах. Об этом сообщает издание Gismochina.

Внутреннее устройство грядущего Huawei MateBook X 2020 остается загадкой. Однако компания раскрыла свой дизайн в серии тизеров. Вкратце, он похож на Huawei MateBook X Pro 2020, выпущенный ранее в этом году.

При этом на новом рекламном плакате, опубликованном компанией, подтверждены как минимум два цвета для этого будущего ноутбука - cеребряный и розовый. Кроме того, просочившийся рендер (через Notebook Check) показывает этот ноутбук в четырех цветах.

Тем не менее, на даный момент утечка не заслуживает особого доверия, поскольку это точно такие же цвета, в которых доступен MateBook X Pro 2020. Если Huawei действительно запускает MateBook X 2020 в тех же четырех цветах, почему на плакате она демонстрирует только два?

Кроме того, грядущий ноутбук Huawei, как сообщается, станет первым ноутбуком с Windows, который будет поставляться с сенсорной панелью, чувствительной к давлению.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит новую линейку смартфонов.

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