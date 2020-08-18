kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.08.2020

BTC/USD

12004.19

ETH/USD

424.82

LTC/USD

65.46

НБУ 18.08.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Тонкий и легкий: что известно о грядущем ноутбуке Huawei
commentss НОВОСТИ Все новости

Тонкий и легкий: что известно о грядущем ноутбуке Huawei

Рендеры показали дизайн ноутбука MateBook X Pro 2020 незадолго до официального представления

сегодня, 16:45
Автор:

Павел Зинченко

Компания Huawei объявила о проведении 19 августа мероприятия по запуску ноутбука MateBook X 2020. Этот тонкий и легкий гаджет, как сообщается, является прямым преемником первой модели серии, которую выпустили еще в 2017 году. Компания уже демонстрировала дизайн этого ноутбука. Вероятнее всего, он будет выпускаться в четырех цветах. Об этом сообщает издание Gismochina.

Внутреннее устройство грядущего Huawei MateBook X 2020 остается загадкой. Однако компания раскрыла свой дизайн в серии тизеров. Вкратце, он похож на Huawei MateBook X Pro 2020, выпущенный ранее в этом году.

Тонкий и легкий: что известно о грядущем ноутбуке Huawei

При этом на новом рекламном плакате, опубликованном компанией, подтверждены как минимум два цвета для этого будущего ноутбука - cеребряный и розовый. Кроме того, просочившийся рендер (через Notebook Check) показывает этот ноутбук в четырех цветах.

Тем не менее, на даный момент утечка не заслуживает особого доверия, поскольку это точно такие же цвета, в которых доступен MateBook X Pro 2020. Если Huawei действительно запускает MateBook X 2020 в тех же четырех цветах, почему на плакате она демонстрирует только два?

Кроме того, грядущий ноутбук Huawei, как сообщается, станет первым ноутбуком с Windows, который будет поставляться с сенсорной панелью, чувствительной к давлению.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei представит новую линейку смартфонов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!