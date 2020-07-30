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Как будет выглядеть новая линейка смартфонов Huawei

Huawei наращивает производство смартфонов, чтобы подготовить достаточное количество моделей для осеннего запуска

сегодня, 15:45
Автор:

Павел Зинченко
Как будет выглядеть новая линейка смартфонов Huawei

Линейка смартфонов Huawei Mate 40 уже скоро появится на рынке. Хотя у нас уже есть несколько официальных подтверждений относительно особенностей новинки, большинство отчетов, касающихся серии, все же являются предположениями. Сегодня копилка пополнилась новыми подробностями. Об этом сообщает издание ITSider.

Новая информация была опубликована в китайской социальной сети Weibo. Согласно ей, в новой флагманской линейке будет представлено четыре модели — Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Porsche Design и Mate 40 Pro +. Стоит отметить, что каждая из них должна быть доступна в нескольких версиях, которые будут отличаться объемами памяти. Кроме того, линейка получит уникальные характеристики с точки зрения производительности, оптимизации системы и дизайна идентификаторов.

Источник, который опубликовал информацию, утверждает, что сейчас Huawei наращивает производство, чтобы подготовить достаточное количество смартфонов для осеннего запуска.

Если верить предыдущим утечкам, то Mate 40 получит экраны диагональю 6,7-6,8 дюйма с частотой обновления изображения 90 Гц, флагманскую камеру с хорошим оптическим зумом, а также аккумулятор емкостью в 5000 мач с поддержкой проводной и беспроводной зарядки.

Как сообщало издание "Комментарии", правительство Великобритании пересмотрело свое отношение к Huawei.


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