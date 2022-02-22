Стало известно, как будет выглядеть Iphone14 (ФОТО)

Стало известно, как будет выглядеть новая модель смартфона от Apple. Выпуск Iphone14 ожидается уже в сентябре 2022 года. В настоящее время, по данным СМИ, был утвержден финальный дизайн и запущен процесс пробной сборки моделей iPhone 14 Pro и Pro Max. Об этом пишет издание macrumors.com, передает портал "Комментарии".

Iphone14. Фото с сайта macrumors

Изготовление пробной партии Iphone14 является стандартной процедурой компании для того, чтобы утвердить все стандарты Apple. Если этот этап будет успешно пройден, то уже во второй половине этого года стартует массовое производство смартфона.

Известно, что iPhone 14 получит значительный редизайн и выйдет в стиле микса iPhone 4 и iPhone 5.





Помимо внешних изменений, у iPhone 14 будет больший объем памяти. Здесь компания установила рекорд в 2 ТБ и объем оперативной памяти в 8 ГБ против 6 ГБ у текущего поколения. Такие характеристики будут влиять и на цену моделей – чем больше памяти, тем дороже будет смартфон.

Напомним, ранее Apple анонсировала, что в марте или в апреле выйдет бюджетный вариант смартфона iPhone SE 3 с поддержкой 5G. Его стоимость составит 300 долларов.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в 2022 году американская компания Apple намерена выпустить несколько новых компьютеров Mac с чипом M2. Ожидается, что компания представит 13-дюймовый MacBook Pro, Mac Mini, 24-дюймовый iMac и обновленный MacBook Air, все они, по слухам, оснащены микросхемой M2.

"Комментарии" уже сообщали, что компания Apple анонсировала новую функцию для iPhone. Она называется Tap to Pay и позволяет использовать телефон в качестве платежного терминала.

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