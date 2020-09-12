kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.09.2020

BTC/USD

10393.46

ETH/USD

376.00

LTC/USD

49.18

НБУ 12.09.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT гаджет Смарт-телевизоры LG получат поддержку Amazon Music
commentss НОВОСТИ Все новости

Смарт-телевизоры LG получат поддержку Amazon Music

Amazon Music появится в телевизорах пользователей в странах Азии, Европы и Америки

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко
Компания LG Electronics (LG) запускает интегрированное приложение Amazon Music для своих OLED, NanoCell и смарт-ЖК-телевизоров, выпущенных в период с 2016 по 2020 год для владельцев телевизоров LG в ключевых странах Азии, Европы и Америки. Об этом сообщает издание Advanced Television.
С Amazon Music участники Prime получают доступ к двум миллионам песен и более чем одной тысяче плейлистов и станций без дополнительных затрат. Подписчики Amazon Music Unlimited, уровня подписки премиум-класса, имеют доступ к более чем 60 миллионам песен и тысячам плейлистов и станций.
Все совместимые пользователи смарт-телевизоров LG могут воспроизводить музыку в режиме громкой связи на своих телевизорах, используя только свой голос и усовершенствованный пульт LG Magic Remote. А поскольку телевизоры LG 2020 года также поддерживают Bluetooth Surround, покупатели совместимых телевизоров LG смогут одновременно подключать два динамика Bluetooth, чтобы наслаждаться музыкой с виртуальным объемным звуком 4.0.
"Поддержка Amazon Music для телевизоров LG - еще один пример дополнительных преимуществ, которые получают наши клиенты после первоначальной покупки. Смарт-телевизоры LG разработаны таким образом, чтобы объединить в себе все, что может пожелать клиент, от прямых телетрансляций и спортивных мероприятий до потоковой передачи телешоу, фильмов, музыки и многого другого", - сказал Пак Хён Сэй, президент компании LG Home Entertainment.

Смарт-телевизоры LG получат поддержку Amazon Music


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!