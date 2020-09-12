Смарт-телевизоры LG получат поддержку Amazon Music

Компания LG Electronics (LG) запускает интегрированное приложение Amazon Music для своих OLED, NanoCell и смарт-ЖК-телевизоров, выпущенных в период с 2016 по 2020 год для владельцев телевизоров LG в ключевых странах Азии, Европы и Америки. Об этом сообщает издание Advanced Television

С Amazon Music участники Prime получают доступ к двум миллионам песен и более чем одной тысяче плейлистов и станций без дополнительных затрат. Подписчики Amazon Music Unlimited, уровня подписки премиум-класса, имеют доступ к более чем 60 миллионам песен и тысячам плейлистов и станций.

Все совместимые пользователи смарт-телевизоров LG могут воспроизводить музыку в режиме громкой связи на своих телевизорах, используя только свой голос и усовершенствованный пульт LG Magic Remote. А поскольку телевизоры LG 2020 года также поддерживают Bluetooth Surround, покупатели совместимых телевизоров LG смогут одновременно подключать два динамика Bluetooth, чтобы наслаждаться музыкой с виртуальным объемным звуком 4.0.

"Поддержка Amazon Music для телевизоров LG - еще один пример дополнительных преимуществ, которые получают наши клиенты после первоначальной покупки. Смарт-телевизоры LG разработаны таким образом, чтобы объединить в себе все, что может пожелать клиент, от прямых телетрансляций и спортивных мероприятий до потоковой передачи телешоу, фильмов, музыки и многого другого ", - сказал Пак Хён Сэй, президент компании LG Home Entertainment.

Как сообщало издание "Комментарии", LG запатентовала свой первый смартфон с гибким дисплеем.

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