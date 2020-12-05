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Смарт-часы обзаведутся камерами прямо на ремешках

Wristcam дает Apple Watch возможность самостоятельно делать изображения, без интеграции с iPhone

сегодня, 14:15
Автор:

Павел Зинченко

Wristcam — это ремешок для Apple Watch, который позволяет совершать фото- и видеозвонки прямо с часов, не полагаясь на возможности iPhone.

Смарт-часы обзаведутся камерами прямо на ремешках

ФОТО: Apple Insider

Запущенный после пяти лет разработки, Wristcam позиционирует себя как первая камера, сделанная для Apple Watch, и первая "умная" технология, получившая от Apple знак "Сделано для Apple Watch". Вместо того, чтобы использовать Apple Watch для удаленного запуска камер на iPhone, Wristcam дает Apple Watch возможность самостоятельно делать изображения.

Технология была впервые представлена ​​в 2016 году и в то время была открыта для предварительных заказов. Вместо того, чтобы выпускать продукт, компания работала в тесном сотрудничестве с Apple, чтобы улучшить работу Wristcam совместно с Apple Watch и получить этикетку "Сделано для Apple Watch".

Состоящая из 8-мегапиксельной камеры для съемки пейзажей и 2-мегапиксельной камеры для портретных снимков, Wristcam может делать как фотографии, так и видео, и все это с Apple Watch. Используя одну кнопку под камерой, можно сделать снимок одним касанием, долгое нажатие записывает видео, а двойное касание переключает фото- и видео-режимы.

Подключившись к Apple Watch через Bluetooth 5.0 и Wi-Fi, наручную камеру можно использовать независимо от iPhone. Тем не менее, компания предоставляет приложения Wristcam для Apple Watch и iPhone, которые служат видоискателем и галереей и предлагают другие элементы управления. Приложения позволяют делиться видео и фотографиями, снятыми камерой, через любое подключенное к Apple приложение или службу, включая большинство социальных сетей.

Wristcam также позволяет выполнять видеозвонки с помощью аксессуара, используя его для записи и обмена видеосообщениями с другими пользователями и видеочата в режиме реального времени.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone.



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Источник: https://appleinsider.com/articles/20/12/03/wristcam-is-a-299-camera-in-an-apple-watch-band
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