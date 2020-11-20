Робот-пилосос превратился в опасное шпионское устройство

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Павел Зинченко
Никто не хочет тратить свое свободное время на уборку дома с помощью пылесоса, но использование для этого робота может быть не самой лучшей идеей.
ФОТО: Metro
В последние годы наблюдается рост количества роботов-пылесосов, которые могут самостоятельно преодолевать препятствия и убирать дом. Но исследователи в Соединенных Штатах обнаружили способ удаленного перепрограммирования этих маленьких роботов-помощников для работы против своих пользователей. В частности, лазеры LiDAR, которые они используют для сканирования объектов, могут быть захвачены и преобразованы в звуковые волны, превращая пылесосы в устройства для шпионажа.
Используя программное обеспечение для обработки сигналов и системы машинного обучения, компьютеры могут точно определять речевые и музыкальные паттерны таких вещей, как телешоу — даже если в вакууме нет микрофона. Эксперты по конфиденциальности предположили, что карты, созданные вакуумными ботами, которые часто хранятся в облаке, представляют собой потенциальные нарушения конфиденциальности, которые могут дать рекламодателям доступ к информации о таких вещах, как размер дома, что предполагает уровень дохода и другую информацию, связанную с образом жизни.
Как сообщало издание "Комментарии", в армии США для патрулирования режимных объектов используют роботов-собак, которые "умеют справлять нужду".
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